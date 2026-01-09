‘உங்க கனவ சொல்லுங்க’ திட்டம்: தன்னாா்வலா்களுக்கு படிவங்கள் அளிப்பு
‘உங்க கனவ சொல்லுங்க’ திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்த நிலையில், வேலூா் மாவட்டத்தில் தன்னாா்வலா்களுக்கு படிவங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி வழங்கினாா்.
தமிழக அரசு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அமல்படுத்தியுள்ள பல்வேறு திட்டங்களில் பயனடைந்துள்ள பயனாளிகளின் தரவுகள், விவரங்களை உறுதிப்படுத்தவும், திட்டங்களின் தற்போதைய செயல்பாட்டு நிலை குறித்து பொதுமக்களின் கருத்தினை அறியவும், மக்களின் எதிா்கால கனவுகள், தேவைகளைக் கண்டறியவும், அவா்களின் வசிப்பிடங்களுக்கே சென்று நேரடியாக அறிந்து கொள்ளும் ‘உங்க கனவ சொல்லுங்க’ என்ற திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இத்திட்டத்தின்கீழ், வேலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 3,92,768 குடும்பங்களுக்கு படிவங்களை வழங்கி பூா்த்தி செய்து, செயலியில் பதிவேற்றம் செய்ய 948 தன்னாா்வலா்கள், 345 மேற்பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
வேலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 948 தன்னாா்வலா்களுக்கு படிவங்களை பூா்த்தி செய்து, செயலியில் பதிவேற்றம் செய்வது குறித்த பயிற்சி வகுப்பு காட்பாடியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தப் பயிற்சி வகுப்பை மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தொடங்கி வைத்து படிவங்களை வழங்க உள்ள தன்னாா்வலா்களுக்கு படிவங்கள், அடையாள அட்டைகளை வழங்கினாா்.
மேலும், தன்னாா்வலா்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் தவறாமல் 2 முறை செல்ல வேண்டும், படிவங்களை முறையாக பூா்த்தி செய்து, செயலியில் கவனமாக பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
முன்னதாக, ‘உங்க கனவ சொல்லுங்க’ திட்டத்தை திருவள்ளுரில் தொடங்கி வைத்த நிகழ்வு நேரடி ஒளிப்பரப்பு செய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பயனாளிகள் அரசின் திட்டங்களின் மூலம் பயனடைந்துள்ள விவரங்களையும், அரசின் மூலம் தாங்கள் எதிா்பாா்க்கும் பயன்களையும், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தெரிவித்தனா்.
நிகழ்ச்சியில், வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.