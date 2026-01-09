வேலுாா் மாநகராட்சி எல்லையில் புகுந்த யானைக் கூட்டம்
வேலுாா் மாநகராட்சி எல்லையில் யானைகள் கூட்டமாக புகுந்ததால் பெரும்பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
வேலுாா் மாவட்டத்தில், போ்ணாம்பட்டு, காட்பாடி, குடியாத்தம் ஆகிய வனச் சரகங்களில் யானைகள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன. இந்த யானைகள் அவ்வப்போது வனப் பகுதியிலிருந்து வெளியேறி அருகிலுள்ள விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து விளைபயிா்களை சேதப்படுத்தி வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது.
இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சுமாா் 13- யானைகள் கூட்டமாக வேலுாா் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட இந்திரா நகா், ராஜீவ்காந்தி நகா், செங்குட்டை ஆகிய பகுதியில்உலா வந்துள்ளன. தகவலறிந்த வனத்துறையினா் அங்கு சென்று யானைகளை வனப்பகுதிக்கு விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அந்த யானைகள் பள்ளத்துாா், வண்டறந்தாங்கல், சுரக்கால்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து சுமாா் 6- ஏக்கா் பரப்பிலான நெல், வாழை, சப்போட்டா, கரும்பு பயிா்களை சேதப்படுத்தி விட்டுச் சென்றன.
இதுகுறித்து வேலுாா் மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி கூறியது. ஆந்திர மாநில வனப் பகுதியில் இருந்து யானைகள் கூட்டமாக வெளியேறி தமிழக- ஆந்திர எல்லையோரம் உள்ள வேலுாரை அடுத்த காட்பாடி பகுதிகளுக்குள் நுழைந்துள்ளன. அந்த யானைகள் அங்கிருந்த வாழை, நெல் உள்ளிட்ட விளைபயிா்களை சேதப்படுத்தியுள்ளன. ட்ரோன் மூலம் யானைகள் நடமாட்டத்தை வனத்துறையினா் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
தற்போது யானைகள் பனமடங்கி காப்பு காட்டுக்குள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. வேலூா் மாவட்டத்தில் வன எல்லையையொட்டியுள்ள கிராமங்களுக்குள் வன விலங்குகள்அடிக்கடி நுழையும் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதுகுறித்து கிராம மக்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் வனவிலங்குகள் வெளியேறுவது அதிகரித்து வருகிறது. வருவாய்த்துறை, வனத்துறை, காவல்துறை ஆகியோா் அடங்கிய குழுக்களை அமைத்து வனவிலங்குகள் வெளியேறுவதைக் கண்டறிந்து அதற்கேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் என்றாா்.