160 நாடுகளில் வாழும் தமிழா்கள் கொண்டாடும் ஒரே விழா பொங்கல்: விஐடி வேந்தா் கோ. விசுவநாதன்
உலகில் சுமாா் 160 நாடுகளில் வாழும் தமிழா்கள் கொண்டாடும் ஒரே விழா பொங்கல் என்று விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தெரிவித்தாா்.
வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் பொங்கல் விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. மாணவா்கள் நல இயக்கம், பாவேந்தா் பாரதிதாசன் தமிழ் இலக்கிய மன்றம், வேளாண்மைத்துறை சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தலைமை வகித்து பேசியது: உலகில் சுமாா் 160 நாடுகளில் தமிழா்கள் வாழ்கின்றனா். அவா்கள் அனைவரும் கொண்டாடும் ஒரே திருவிழா பொங்கல் தான். தமிழா்களுக்கு என்று தனியான குணம் உண்டு. அந்த குணம் தனித்தனியாக இருப்பதல்ல. அனைவரும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நிலையை உருவாக்க வேண்டும். நமக்குள் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், சேர வேண்டிய நேரத்தில் ஒன்றாக சேர வேண்டும்.
தமிழா்கள் மிகச்சிறந்த பண்பாளா்கள் என்பதை உலகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டும் அளவுக்கு நமது வாழ்க்கை அமைய வேண்டும். முன்னாள் முதல்வா் அண்ணா கூறிய கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்பது கட்சிக்காரா்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகில் வாழும் அனைவருக்கும் பொருந்தும். அத்தகைய கட்டுப்பாடு இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும்.
தமிழா்கள் சிறந்தவா்களாக வாழ திருக்குறளை படித்து, அதன் வழி நின்றாலே போதும், வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை. இதுவரை உலகத்தில் வேறெந்த மொழியிலும், நாட்டிலும் நடக்காத வகையில் 170 மொழிகளில் திருக்கு மொழிபெயா்க்கப்பட்டுள்ளன. 500 உரை நூல்கள் வந்துள்ளன. இதன் மூலம், எல்லா காலத்திலும், எல்லா நாடு, மதத்தினராலும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய ஒரு நூலாக திருக்கு திகழ்கிறது.
தமிழன் நல்லவனாகவும், வல்லவனாகவும் இருக்க வேண்டும். அதற்கு நாம் கல்வியில் பின்தங்கி விடக்கூடாது. தற்போது இந்தியா உயா்கல்வியில் பின்தங்கியிருந்தாலும், தமிழகம் 50 சதவீதம் அளவுக்கு உயா்கல்வி பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. இவற்றுக்கு அடித்தளமாக அமைவது நமது அடிப்படை வாழ்வுரிமைகள், கொள்கைகள். அத்தகைய கொள்கைகளை வகுத்துக் கொடுப்பது தமிழ் நூல்கள் என்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக நாட்டுப்புற பாடகா் புஷ்பவனம் குப்புசாமி பங்கேற்று நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடி மாணவ, மாணவிகளை மகிழ்வித்தாா். முன்னதாக, விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் பொங்கல் பானையில் புத்தரிசி இட்டு பொங்கல் விழாவை தொடங்கி வைத்தாா். விழாவில், தஞ்சாவூா் மேளம், கரகம், பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம், சேவையாட்டம், தேவராட்டம், பறையாட்டம், பெரிய மேளம், ஜிக்காட்டம் ஆகிய தமிழா்களின் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது.
விஐடி வேளாண்மைத் துறை சாா்பில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகிய ஐவகை நிலங்களை மாதிரிகளாக கொண்டு மகிழ் வாசல் கிராமமும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதில், கிா், காங்கேயம், பா்கூா், ஆலம்பாடி உள்ளிட்ட பல்வேறு இன காளை மாடுகளுடன் குடில் அமைத்தும், அம்மி, வேளாண்மை உபகரணங்களும் பாா்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.
விழாவில், விஐடி துணைத் தலைவா் சங்கா் விசுவநாதன், செயல் இயக்குநா் சந்தியா பெண்டாரெட்டி, உதவி துணைத் தலைவா் காதம்பரி எஸ்.விசுவநாதன், ரமணி பாலசுந்தரம், துணைவேந்தா் காஞ்சனா பாஸ்கரன், இணை துணைவேந்தா் பாா்த்தசாரதி மல்லிக், பதிவாளா் டி.ஜெயபாரதி, மாணாக்கா் நல இயக்குநா் நைஜு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.