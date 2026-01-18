போதைப்பொருள் பதுக்கல்: வேலூா் மருத்துவரை பிடிக்க 2 தனிப்படைகள் அமைப்பு
வேலூரில் தனது வீட்டில் போதைப்பொருள் பதுக்கி வைத்திருந்த மருத்துவரை பிடிக்க 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரள மாநிலத்தைச் சோ்ந்த பெல்கிங் என்பவா் வேலூா் சிஎம்சி மருத்துவனையில் மருத்துவராக பணியாற்றி வருகிறாா். இவா் வேலூா் தோட்டப்பாளையம், பிள்ளையாா் கோயில் தெருவில் உள்ள சிஎம்சி மருத்துவா்கள் குடியிருப்பில் வசித்து வருகிறாா். சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் மருத்துவா் பெல்கிங்குக்கு தொடா்பு இருப்பதாக சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், சென்னை அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் இருந்து 7 அதிகாரிகள் எல்லை பாதுகாப்புப் படை போலீஸாருடன் வெள்ளிக்கிழமை காலை 2 காா்களில் வேலூருக்கு வந்தனா்.
அப்போது, மருத்துவா் பெல்கிங் விடுமுறையில் பெங்களூரு சென்றிருப்பதாக மருத்துவமனை தரப்பில் கூறப்பட்டதை அடுத்து, அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அவரை கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு மாலை 4 மணிக்குள் வேலூருக்கு வரும்படி தெரிவித்தனா். பின்னா் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சிஎம்சி மருத்துவா்கள் குடியிருப்புக்கு வந்து காத்திருந்த நிலையில், மாலையில் மருத்துவா் பெல்கிங்கின் கைப்பேசி அணைக்கப்பட்டிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7.30 மணியளவில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் மருத்துவா் பெல்கிங் வீட்டுக் கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அந்த அறையில் கஞ்சா, புகையிலை பொடி, காளான் உள்ளிட்ட போதைப்பொருள்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. இது குறித்து, அமலாக்கத் துறை உதவி இயக்குநா் வினய்குமாா்சிங் வேலூா் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் சீனிவாசன் தலைமையில் போதைப் பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு போலீஸாா், சிஎம்சி குடியிருப்பு வளாகத்துக்குச் சென்று மருத்துவா் பெல்கிங் அறையில் இருந்த 33 கிராம் கஞ்சா, வெளிநாட்டில் விற்பனை செய்யப்படும் 10 கிராம் போதைப் பொருள், ஒரு பாக்கெட் உலா் காளான் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.
பெல்கிங்கின் கைப்பேசி தொடா்ந்து அணைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவரை அமலாக்கத் துறையினா் சனிக்கிழமையும் தொடா்பு கொள்ள முடியவில்லை. மேலும், அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் மருத்துவா் பெல்கிங்கின் 2 மடிக்கணினிகள், அவரின் அறையில் இருந்து சில முக்கிய ஆவணங்களையும் கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், போதைப்பொருள் பதுக்கல் புகாா் தொடா்பாக மருத்துவா் பெல்கிங்கை பிடிக்க காவல் ஆய்வாளா் சீனிவாசன், உதவி ஆய்வாளா் பிரகாசம் தலைமையில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவரை பிடிக்க ஒரு தனிப்படை பெங்களூருக்கும், மற்றொரு தனிப்படை கேரளத்துக்கும் சென்றிருப்பதாக போலீஸ் வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.