செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தில் சமூக நல்லிணக்க விழா
குடியாத்தம்: இந்திய செஞ்சிலுவைச் சங்க போ்ணாம்பட்டு கிளையில், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சமூக நல்லிணக்க விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
கொண்டம்பல்லி வி.ஐ.பி. நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா், பொறியாளா் கோ.செல்வக்குமரன் தலைமை வகித்தாா். இதில் இந்து, கிறிஸ்தவா், இஸ்லாமியா் என 3- மதங்களைச் சோ்ந்த அறிஞா்கள், கல்வியாளா்கள், சமூகச் சிந்தனையாளா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று சமத்துவம், மனிதநேயம், சமூக நல்லிணக்கம் குறித்து பேசினா்.
ஓய்வுபெற்ற முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பி.சுப்பிரமணி, வங்கி அலுவலா் முனிசாமி, தமிழியக்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் சம்பத்குமாா், செயின்ட் பால் மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி முதல்வா் நரேந்திரகுமாா், ஆசிரியா்கள் சே.ஜெய்கா், ஹுமாயூன், தபசும், நாட்டாம்காா் அக்பா், நுகா்வோா் பாதுகாப்பு சங்கம் சாா்பில் இம்ரான் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
செஞ்சிலுவைச் சங்கச் செயலா் பொன்.வள்ளுவன் விழாவை தொகுத்து வழங்கினாா். ஜமுனா நன்றி கூறினாா்.