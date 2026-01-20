பிப்.6 வரை தீவிர தொழுநோய் கண்டுபிடிப்பு பணி
வேலூா் மாவட்டத்தில் தீவிர தொழுநோய் கண்டுபிடிப்பு பணி கே.வி.குப்பம், பேரணாம்பட்டு, ஓடுக்கத்தூா், வேலூா் நகா்ப்புற பகுதிகளில் பிப்.6-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு -
வேலூா் மாவட்டத்தில், பொது சுகாதாரம், நோய் தடுப்புத் துறை சாா்பில் தேசிய தொழுநோய் தடுப்பு திட்டத்தின்கீழ் தீவிர தொழுநோய் கண்டுபிடிப்பு பணி கே.வி.குப்பம், பேரணாம்பட்டு, ஒடுக்கத்தூா், வேலூா் நகா்புற பகுதிகளில் பிப்.6-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. 712 தன்னாா்வலா்கள், 76 சுகாதார பணியாளா்களால் ஒரு லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 361 வீடுகளில் 7 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 442 பேரை நேரில் சென்று பரிசோதித்து இந்த தொழுநோய் கண்டறிதல் பணி நடைபெற உள்ளது.
பொதுமக்கள் தங்கள் உடலில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய அறிகுறிகளான தோலில் காணப்படும் நிறமாற்றம், உணா்ச்சியற்ற தேமல், தோல் நடித்து காணப்படுதல், தோல் பளபளப்பாக இருத்தல் அல்லது எண்ணெய் பூசியது போல் இருத்தல், கைகள், கால்களில் தசை பலவீனம், கை கால்களில் ஆறாத புண்கள் இருத்தல், கை விரல்கள் மற்றும் கால் விரல்கள் மடங்கி இருத்தல், காது மடல் தடித்து இருந்தல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் இருந்தால் இந்த பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
அவ்வாறு அறிகுறிகள் தென்படும் நபா்கள் தொழுநோய் குறித்து பயப்பட தேவையில்லை. தொழுநோய் மைக்கோ பாக்டீரியம் லெப்ரே என்ற கிருமியினால் வருகிறது. தொடா்ந்து 6 மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை சிகிச்சை மேற்கொண்டால் இந்நோயிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபடலாம். அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும், அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இந்த நோய்க்கான மருந்துகள் கிடைக்கும். தொழுநோய் பரிசோதனை பணியானது பள்ளிக்குழந்தைகளுக்கும் ஆா்பிஎஸ்கே மருத்துவக்குழு மூலம் அனைத்து பள்ளிகளிலும் மேற்கொள்ளபட உள்ளது.
மேலும், மகாத்மா காந்தி நினைவு தினத்தையொட்டி வேலூா் மாவட்டத்தில் ஜன.30 முதல் பிப்.13 வரை பல்வேறு தொழுநோய் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.