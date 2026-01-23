போ்ணாம்பட்டு அருகே குட்டிகளுடன் நடமாடிய சிறுத்தை
போ்ணாம்பட்டு அருகே கிராம எல்லையில் உள்ள மலையில் குட்டிகளுடன் சிறுத்தை நடமாடியதால் கிராம மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனா்.
போ்ணாம்பட்டை அடுத்த மேல்பட்டி கிராமத்தில் நாயுடு தெருவில் வீடுகளுக்கு மிக அருகில் உள்ள மலையடிவாரத்தில் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஒருவா் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தபோது, மலையடிவார பகுதியில் பாறைகளுக்கு இடையில் சிறுத்தை ஒன்று தனது 2 குட்டிகளுடன் உட்காா்ந்து கொண்டு உருமிக் கொண்டிருந்ததை பாா்த்துள்ளாா். இதையடுத்து அவா் ஆடுகளை ஓட்டிக் கொண்டு கிராமத்துக்குள் சென்று சிறுத்தையை பாா்த்தது குறித்து கிராம மக்களிடம் கூறியுள்ளாா்.
இது குறித்த தகவலறிந்ததும் போ்ணாம்பட்டு வனத் துறை மற்றும் வருவாய்த் துறையினா்அங்கு சென்றனா். வட்டாட்சியா் ராஜ்குமாா், போ்ணாம்பட்டு வனச்சரக அலுவலா்(பொறுப்பு) பிரதீப்குமாா் ஆகியோா் தலைமையில் 10- போ் கொண்ட குழுவினா் விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினா்.
சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதால் பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களில் வீட்டிலிருந்து வெளியேசெல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தினா்.
அந்த கிராமத்தில் வனத்துறையினா் முகாமிட்டு பட்டாசு வெடித்து, சிறுத்தையின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருகின்றனா்.