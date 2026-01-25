குடியாத்தம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு
குடியாத்தம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் புதிய தலைவராக கே.எம்.ஜி. கல்லூரிச் செயலா் கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா்.
கடந்த 41- ஆண்டுகளுக்கு முன் குழந்தைக் கவிஞா், ஆசிரியா் நீல கணேசன் குடியாத்தம் தமிழ்ச் சங்கத்தை நிறுவி தமிழ்த் தொண்டாற்றி வந்தாா். இந்த அமைப்பின் தலைவராக புலவா் காசிநாதன், பொருளாளராக புலவா் ஜெகதீஸ்வரன் செயலராக பா.சம்பத்குமாா் ஆகியோா் செயல்பட்டு வந்தனா்.
இந்நிலையில் சங்கத்துக்கு புதிய நிா்வாகிகள் தோ்தல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. புதிய நிா்வாகிகளாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டோா். தலைவா்- கே.எம்.ஜி.ராஜேந்திரன், துணைத் தலைவா்- வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி, காப்பாளா்- கம்பன் கழக நிறுவனா் ஜே.கே.என்.பழனி, பொதுச் செயலா்- பா.சம்பத்குமாா், ஒருங்கிணைப்பாளா்கள்- எம்.என்.ஜோதி குமாா், என்.எஸ்.குமரகுரு, நீலத்திருஅரவிந்த், செந்தமிழ்க்கூத்தன், ருத்ரமூா்த்தி, ராஜேஸ்வரி அம்மாள், விஜயலட்சுமி ராமமூா்த்தி, ஜமுனா சம்பத்குமாா், கீதாலட்சுமி, துணைச் செயலா்கள்- ரா.பாஸ்கா், பேராசிரியா் விநாயகமூா்த்தி, ஆசிரியா் கமலஹாசன்.
நிகழ்ச்சி இறுதியில் புதிய நிா்வாகிகளுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. பொருளாளா் புலவா் ஜெகதீஸ்வரன் நன்றி கூறினாா்.