ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தத்தால் வங்கிப் பணிகள் முடக்கம்
வாரத்தில் 5 நாள்கள் மட்டுமே வேலை என்ற முறையை நடைமுறைப்படுத்தக்கோரி வங்கி ஊழிய ா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், வேலூா், திருப்பத்தூா், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் வங்கிப் பணிகள் முடங்கியதுடன், பொதுமக்களும் பாதிக்கப்பட்டனா்.
வாரத்தில் 5 நாள்கள் மட்டுமே வேலை என்ற முறையை நடைமுறைப்படுத்தக்கோரி, வங்கி ஊழியா்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனா். இதுதொடா்பாக, வங்கி ஊழியா்கள் சம்மேளனம் மத்திய அரசு நடத்திய பேச்சுவாா்த்தை தோல்வி அடைந்த நிலையில், வங்கி ஊழியா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை நாடுதழுவிய அளவில் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அதன்படி, வேலூா் மாவட்ட வங்கி ஊழியா்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில், வேலூா், திருப்பத்தூா், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் ஆகியவற்றின் சுமாா் 220 கிளைகளில் பணியாற்றும் சுமாா் 2,000 ஊழியா்கள் இந்த வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதையொட்டி, வங்கி ஊழியா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை வேலூா் அண்ணா சாலையில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கி அருகே ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா். ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், ஏஐபிஇஏ சங்க நிா்வாகியுமான ஜெ.மில்டன் தலைமை வகித்தாா். இணை ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் கோபிநாத், சந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஆா்ப்பாட்டத்தில், கூட்டமைப்பைச் சோ்ந்த வங்கி ஊழியா்கள் 500-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்று கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்கம் எழுப்பினா்.
வங்கி ஊழியா்களின் இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் ரொக்கம், காசோலை, அன்னிய செலாவணி என ரூ. 1,000 கோடி அளவுக்கு பரிவா்த்தனைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூட்டமைப்பு நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.
எனினும், ஆன்லைன் சேவைகள் வழக்கமாக நடைபெற்றது. பல இடங்களில் ஏடிஎம் மையங்களிலும் பணம் இருப்பு இல்லாததால் அவசர தேவைக்கு பணம் எடுக்க வந்தவா்கள் ஏமாற்றமடைந்தனா். அதேசமயம், தனியாா் வங்கி ஊழியா்கள் வழக்கம்போல் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
இந்தப் போராட்டத்தால் பொதுமக்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டனா்.