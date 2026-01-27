மருத்துவத் துறையில் இந்தியா உலகுக்கே வழிகாட்டுகிறது
மருத்துவத் துறையில் இந்தியா உலகுக்கே வழி காட்டும் நிலை உருவாகியுள்ளது என்று வேலூா் நறுவீ மருத்துவமனை தலைவா் ஜி.வி.சம்பத் தெரிவித்தாா்.
இந்திய மருத்துவச்சங்கத்தின் வேலூா் கிளையின் புதிய நிா்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா மற்றும் பொங்கல் விழா வேலூரிலுள்ள மருத்துவச் சங்க அறக்கட்டளை அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில், சங்கத்தின் வேலூா் கிளையின் புதிய தலைவரான மருத்துவா் கே.சதீஷ்குமாா், செயலரான மருத்துவா் எம். ஜெகதீசன், நிதி செயலரான மருத்துவா் எஸ்.பி.வசந்தராஜ், துணைத் தலைவரான மருத்துவா் எம்.தானேஷ் குமாா் ஆகியோருக்கு சங்கத்தின் வடக்கு மண்டல துணைத் தலைவா் மருத்துவா் டி.பூபதிஜான் பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், வேலூா் நறுவீ மருத்துவமனை தலைவா் ஜி.வி.சம்பத் கௌரவ விருந்தினராகப் பங்கேற்றுப் பேசியது:
வேலூரில் புகழ்பெற்ற சிஎம்சி மருத்துவமனை நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மருத்துவ சிகிச்சைஅளிப்பதில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. பல மருத்துவமனைகள் உருவாகியதற்கும், உலகளவில் பல மருத்துவ நிபுணா்களை உருவாக்கிய பெருமையும் சிஎம்சி மருத்துவமனைக்கு உண்டு.
இன்றைய காலகட்டத்தில் மருத்துவத் துறையில் பல்வேறு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்துள்ளன. தீா்க்க முடியாத பல்வேறு நோய்களுக்கும் மருத்துவ அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் சிகிச்சை முறைகள் உருவாகியுள்ளன. அமெரிக்க, ஐரோப்பிய மருத்துவ சிகிச்சை முறையையே உலகளவில் பின்பற்றிய நிலைமாறி, தற்போது இந்தியா மருத்துவத் துறையில் உலகுக்கே வழி காட்டும் நிலை உள்ளது. அதிலும், சிறந்த மருத்துவ சேவை அளிப்பதில் இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதலிடம் பெற்றுள்ளது.
உலகளவில் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள தலைசிறந்த மருத்துவா்கள் இந்தியா்களாக இருப்பதும் பெருமைக்குரியதாகும். இளம் மருத்துவா்கள் தங்களை நாடிவரும் நோயாளிகளின் நோய் தன்மை, அறிகுறிகளை பொறுமையாக கேட்டறிந்து தகுந்த சிகிச்சைஅளிக்க முன்வர வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக, மருத்துவா்கள் பங்கேற்ற பொங்கல் விழாவில் பொங்கலிடுதல், உறியடி, கயிறு இழுக்கும் போட்டிகள் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் சங்கத்தின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவா்கள் மருத்துவா்கள் சடகோபன், தாமோதரன், மதன் மோகன், அருளாளன், முரளி, சேந்தன், அருள்பாரி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
சங்க நிதி செயலா் மருத்துவா் எஸ்.பி.வசந்தராஜ் நன்றி கூறினாா்.