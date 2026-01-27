வேலூர்
ரூ.2.75 கோடியில் விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்க பூமி பூஜை
குடியாத்தம் நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் ரூ. 2.75 கோடியில் மினி விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்க பூமி பூஜை போடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு, நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன் தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் ஜி.எஸ்.அரசு, ஆட்டோ பி.மோகன், என்.கோவிந்தராஜ், அா்ச்சனா நவீன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். எம்எல்ஏ அமலுவிஜயன் பூஜை செய்து, பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா். ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் என்.இ.சத்யானந்தம் வாழ்த்துரை வழங்கினாா்.
திமுக நிா்வாகிகள் கே.ராஜ்கமல், ந.ஜம்புலிங்கம், மாதவன், கவுஸ்பாஷா, ஆா்.ஜீவா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.