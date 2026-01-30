போ்ணாம்பட்டில் 3 சிறுவா்களை கடித்த வெறி நாய்

வேலூர்
போ்ணாம்பட்டில் 3 சிறுவா்களை கடித்த வெறி நாய்
போ்ணாம்பட்டு அருகே வெறி நாய் ஒன்று தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 3- சிறுவா்களை கடித்துள்ளது.
போ்ணாம்பட்டு நகரில் நாய்கள் கூட்டம், கூட்டமாக சுற்றித் திரிகின்றன. அவை பொதுமக்களையும், சிறுவா்களையும் அவ்வப்போது கடிப்பது தொடா்கதையாக உள்ளது.
இந்நிலையில் நகராட்சிக்குள்பட்ட குப்பைமேடு பகுதியில் வியாழக்கிழமை வெறி நாய் ஒன்று தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த முஹம்மத் பஷீா்(14), உம்மேஹனி(5) , ஷாயிரா(4) ஆகிய 3 சிறுவா்களை கடித்து குதறியுள்ளது.
பலத்த காயமடைந்த சிறுவா்கள் போ்ணாம்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். இதற்கிடையில் தரைக்காடு, குப்பைமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுற்றித் திரியும் நாய்களை பிடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணியில் நகராட்சிப் பணியாளா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா்.