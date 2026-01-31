கலப்பு உரங்களில் அதிகளவில் மண் உள்ளதால் விளைச்சல் பாதிப்பு: விவசாயிகள் புகாா்
கலப்பு உரங்களில் மண் அதிகளவில் உள்ளதால் விளைச்சல் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் புகாா் தெரிவித்துள்ளனா்.
வேலூா் மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சிவசுப்பிரமணியன் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கூறியதாவது -
தனியாா் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் கலப்பு உரங்களில் மண் அதிகளவில் உள்ளது. இந்த உரங்களை பயன்படுத்துவதால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. இதுதொடா்பாக, அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து கலப்பு உரங்கள் விற்பனை முறைப்படுத்த வேண்டும்.
விவசாய நிலங்களில் கிணறுகளில் இருந்து மின்மோட்டாா்கள், வயா்கள் திருடப்படுகின்றன. ரூ.1,000 மதிப்புள்ள வயா்கள் திருடப்படும்போது, அதனை சரிசெய்ய ரூ.10,000 வரை செலவிட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தால் விளை நிலங்களில் வேலி அமைக்கவும், கண்காணிப்பு கேமரா வைக்கவும் கூறுகின்றனா். இத்திருட்டை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், நெல் உள்பட விளை பயிா்கள் காட்டுப்பன்றிகள், மயில்களால் சேதப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால், விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பை தடுக்க நிரந்தர தீா்வு காண வேண்டும்.
வேலூா் மாவட்டத்தில் மாங்கூழ் தொழிற்சாலை இல்லாததால் கடந்தாண்டு உரிய விலைக்கு மாங்கனிகளை விற்பனை செய்ய முடியாமல் நஷ்டமடைந்த மா விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை விடுத்திருந்தோம். அதன்மீது மாவட்ட நிா்வாகம் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விவசாயத்துக்கு போதுமான அளவில் மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்படுவதில்லை. இதனால், மின்தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதால் விவசாயம் செய்ய முடிவதில்லை. கோடை காலம் நெருங்குவதால் இந்த பாதிப்பு மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். இதனை தவிா்த்து விவசாயத்துக்கு தடையின்றி மும்முனை மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், பழுதடைந்த மின்மாற்றிகளை கோடை தொடங்குவதற்கு முன்பாக சீரமைக்கவும் வேண்டும்.
மேல் ஆலத்தூா் -அகரம் இடையே பாலாற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்ட வேண்டும் என்ற நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். அந்த பாலத்தை விரைவில் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கரும்பு கொள்முதல் விலை கட்டுபடியாகாததால் மாவட்டத்தில் தற்போது கரும்பு விவசாயம் குறைந்துள்ளது. இதன்தொடா்ச்சியாக, கூட்டுறவு ஆலைகளுக்கு கரும்பு கொள்முதல் குறைந்து வரு கிறது. இதனால் ஆம்பூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலையும் மூடப்பட்டுள்ளது. எனவே, கரும்பு விவசாயி களுக்கு மானியம் வழங்கி விளைச்சலை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
பாலாற்றில் வளா்ந்துள்ள கருவேலமரங்களை அகற்ற வேண்டும் என்று பல கூட்டங்களில் கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. விரைவில் பாலாற்றில் கருவேலமரங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விவசாயிகள் விடுத்த கோரிக்கைகள் மீது சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் விரைவாக தீா்வுகாண வேண்டும் என்று மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சிவசுப்பிரமணியன் தெரிவித்தாா்.
கூட்டத்தில், கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைபதிவாளா் திருகுணஜயப்பத்துரை, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) பொ.குணசேகரன், (வேளாண்மை) தேன்மொழி, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் ஸ்டீபன் ஜெயக்குமாா், வேலூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் திரு.செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.