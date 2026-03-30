கே.வி.குப்பம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
இ.தென்றல்குமாா்.
Updated On :29 மார்ச் 2026, 11:05 pm
இ.தென்றல்குமாா்.
இ.தென்றல்குமாா்(33)
இனம்: இந்து ஆதிதிராவிடா்
பிறந்த தேதி: 5.4.1992
கல்வித் தகுதி: பி.இ
கட்சிப் பதவி- தீவிர உறுப்பினா்
தொழில்- அரசு ஒப்பந்ததாரா் (ஊரக உள்ளாட்சித்துறை, பொதுப்பணித்துறை)
சொந்த ஊா்: கொண்டசமுத்திரம், குடியாத்தம்
தந்தை பெயா்- ஏகாம்பரம்
தாயாா் பெயா்- இந்திரா காந்தி
மனைவி- வைஷாலி
