சீருடை எடுக்க பணம் இல்லாததால் ஓவியப் போட்டியில் கலந்து கொண்டதாக தெரிவித்த பள்ளி மாணவி சத்தியமங்கலம் நகா்மன்றத் தலைவா் உதவி

