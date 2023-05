கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு பள்ளிகளுக்கு ஐவிடிபி சாா்பில் 211 ஸ்மாா்ட் டி.வி.க்கள் இலவசமாக அளிப்பு

