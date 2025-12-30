கிருஷ்ணகிரியில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்: 18,813 படிவங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன: சிறப்பு தோ்தல் பாா்வையாளா் குல்தீப் நாராயண்
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த இரு நாள்களாக நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாம்களில் 18,813 படிவங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக சிறப்பு தோ்தல் பாா்வையாளா் குல்தீப் நாராயண் தெரிவித்தாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு தோ்தல் ஆணையத்தால் மத்திய அரசின் வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை இணைச் செயலாளா் குல்தீப் நாராயண் சிறப்புத் தோ்தல் பாா்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இவரது தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் தொடா்பான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகா்களுடன் கலந்துரையாடல் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்வுக்கு மாவட்ட தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும் ஆட்சியருமான ச.தினேஷ்குமாா், முன்னிலை வகித்தாா்.
இக்கூட்டத்தில் சிறப்புத் தோ்தல் பாா்வையாளா் பேசியதாவது:
2026, ஜனவரி 1-ஆம் தேதியை தகுதியேற்பு நாளாகக் கொண்டு 18 வயது நிறைவடைந்து வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்காதவா்கள் படிவம் 6 உடன் உறுதிமொழி படிவத்தை சமா்ப்பித்து பெயரை சோ்த்துக்கொள்ளலாம்.
வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் தகுதியான வாக்காளா்கள் யாரேனும் விடுபட்டிருந்தால் 2026, ஜனவரி 18-ஆம் தேதி வரை ஆட்சேபனை மற்றும் உரிமைக் கோரல் காலத்தில் உரிய ஆவணங்களை சமா்ப்பித்து தங்களது பெயரை வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்த்துக்கொள்ளலாம்.
டிச. 27, 28 ஆகிய தேதிகளில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது. இதில் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க 15,441 படிவங்கள், நீக்கம் செய்ய 274 படிவங்கள், திருத்தம் மேற்கொள்ள 3,098 படிவங்கள் என மொத்தம் 18,813 படிவங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. மேலும், 2026, ஜன. 3, 4- ஆம் தேதிகளில் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது என்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சாதனைக்கு, ஒசூா் மாநகராட்சி ஆணையா் முகம்மது ஷபீா் ஆலம், ஒசூா் துணை ஆட்சியா் ஆக்ரிதி சேத்தி, தனி வட்டாட்சியா் (தோ்தல்) சம்பத் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்..