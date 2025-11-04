ஊத்தங்கரை அருகே தவறான சிகிச்சையால் இளைஞா் உயிரிழப்பு: மருந்துக் கடை உரிமையாளா் கைது
ஊத்தங்கரையை அடுத்த சிங்காரப்பேட்டை அருகே தவறான சிகிச்சையால் இளைஞா் உயிரிழந்ததையடுத்து, அவருக்கு மருத்துவம் பாா்த்த மருந்துக் கடை உரிமையாளரை போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையை அடுத்த நடுப்பட்டி காமராஜா் நகரைச் சோ்ந்தவா் பாபு (27). அனுமன்தீா்த்தம் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் வேலை செய்துவந்த இவருக்கு மனைவி தேவி (25), மகள் வரலட்சுமி (3), மகன் கிஷோா் (5) உள்ளனா்.
ஆஸ்துமா பாதிப்புடன் இருந்த பாபு திங்கள்கிழமை மாலை தனக்கு லேசான மூச்சுத் திணறல் உள்ளதாக மனைவியுடன் கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, இருவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் நடுப்பட்டி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே மருந்துக் கடை வைத்துள்ள எட்டிப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த மனோஜ் (45) என்பவரிடம் மருத்துவம் பாா்த்துவிட்டு வீடுதிரும்பினா்.
அப்போது, குளிா்பானம் அருந்திய பாபு சிறிது நேரத்திலேயே மயங்கி விழுந்தாா். இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த அவரது மனைவி உடனடியாக மனோஜுக்கு தொலைபேசியில் இதுகுறித்து தெரிவித்தாா். விரைந்து வந்து பரிசோதித்த மனோஜ் , பாபு உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அங்கு கூடிய உறவினா்கள் மருந்துக் கடை உரிமையாளரான மனோஜ் ஊசி போட்டதால்தான் பாபு உயிரிழந்ததாக கூறி, சிங்காரப்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
அதன்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சிங்காரப்பேட்டை போலீஸாா், பாபுவின் உடலைக் கைப்பற்றி கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனா். தொடா்ந்து, மனோஜை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.