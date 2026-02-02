பாரூா் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகை திருட்டு
கிருஷ்ணகிரி: பாரூா் அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து மூன்றரை பவுன் தங்க நகையை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பாரூரை அடுத்த மேட்டுபுலியூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சபரிநாதன் (30). இவா் அந்த பகுதியில் உள்ள பலகாரக் கடையில் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்தாா்.
இவா், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம்போல தனது வீட்டை பூட்டிவிட்டு வேலைக்கு சென்றுள்ளாா். மதிய உணவுக்காக வீடுதிரும்பியபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா். பின்னா், வீட்டிற்குள் சென்று பாா்த்தபோது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதில் இருந்த தங்க சங்கிலி, தோடு, மோதிரம் உள்ளிட்ட மூன்றரை பவுன் தங்க நகைகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது
இதுகுறித்து, சபரிநாதன் அளித்த புகாரின் பேரில் பாரூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.