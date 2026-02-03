கிருஷ்ணகிரி அருகே சாலை விபத்தில் திமுக நிா்வாகி உயிரிழப்பு: மற்றொருவா் காயம்
கிருஷ்ணகிரி அருகே மோட்டாா் சைக்கிள் மீது சரக்குப் பெட்டக லாரி மோதியதில் திமுக நிா்வாகி உயிரிழந்தாா். மற்றொரு நிா்வாகி பலத்த காயம் அடைந்த நிலையில், சேலத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
முன்னாள் முதல்வா் அண்ணா நினைவு நாளையொட்டி, கிருஷ்ணகிரியில் திமுக சாா்பில் மெளன ஊா்வலம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த சாதிநாக்கியம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சாந்தகுமாா் (46), அதேபகுதியைச் சோ்ந்த முருகேசன் (56) ஆகியோா் பங்கேற்றனா். சாந்தகுமாா், தாமோதரஅள்ளி திமுக கிளை அவைத் தலைவராகவும், முருகேசன் கிளை செயலராகவும் இருந்து வந்தனா்.
இவா்கள் இருவரும் அண்ணா நினைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, மோட்டாா்சைக்கிளில் கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து காவேரிப்பட்டணம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனா். அவதானப்பட்டி மேம்பாலம் அருகே சென்றபோது , அந்த வழியாக வந்த சரக்குப் பெட்டக லாரி, மோட்டாா்சைக்கிள் மீது மோதியது. இதில், தூக்கிவீசப்பட்டதில் பலத்த காயம் அடைந்த சாந்தகுமாா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பலத்த
காயமடைந்த முருகேசன், கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், உயா் சிகிச்சைக்காக சேலத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த போலீஸாா் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று, சாந்தகுமாரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இந்த விபத்து குறித்து, கிருஷ்ணகிரி அணை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.