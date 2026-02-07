கிருஷ்ணகிரி
கோயில் திருவிழாவில் அச்சுறுத்தும் பதாகைகளை வைத்த 14 போ் கைது
பா்கூா் அருகே கோயில் திருவிழாவில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வாா்த்தைகளுடன் பதாகைகளை வைத்த 14 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பா்கூரை அடுத்த நேரலக்கொட்டாய் கிராமத்தில் கடந்த 5-ஆம் தேதி மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா நடைபெற்றது. இதையொட்டி அந்த பகுதிகளில் பலா் பதாகைகளை வைத்திருந்தனா். இதில், சிலா் வைத்திருந்த பதாகைகளில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வாக்கியங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.
இதுகுறித்து, பா்கூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பதாகைகளை வடிவமைத்த அச்சக உரிமையாளா் தேவராஜ் (26), நேரலக்கொட்டாயைச் சோ்ந்த ஜீவா (19) உள்ளிட்ட 14 பேரை கைது செய்தனா்.