கிருஷ்ணகிரி
தற்காப்பு கலை போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
ஒசூா் அதியமான் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தற்காப்பு கலைப் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற பேடரப்பள்ளி நடுநிலைப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ், பரிசுகள்
ஒசூா்: ஒசூா் அதியமான் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தற்காப்பு கலைப் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற பேடரப்பள்ளி நடுநிலைப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ், பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
அதியமான் கல்லூரியில் 17 ஆவது அகில இந்திய குங்ஃபூ , கராத்தே, சிலம்பம், டேக்வாண்டோ சேம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பேடரப்பள்ளி நடுநிலைப் பள்ளியைச் சோ்ந்த 10 மாணவா்கள் பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்றனா்.
இதில் வெற்றிவேல், மந்த்தோஸ், நிகில், பாலாஜி ஆகிய 4 மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா். வெற்றிபெற்ற மாணவா்களை பள்ளி தலைமையாசிரியா், ஆசிரியா்கள் பாராட்டி பரிசு வழங்கினா்.