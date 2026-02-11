கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கைப்பந்து அணிக்கு ஒசூா் வீராங்கனைகள் தோ்வு

கிருஷ்ணகிரி
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கைப்பந்து அணிக்கு ஒசூா் வீராங்கனைகள் தோ்வு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட இளையோா் கைப்பந்து அணிக்கு ஒசூா் வீராங்கனைகள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட இளையோா் கைப்பந்து அணிக்கு ஒசூா் வீராங்கனைகள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
திருவாரூரில் உள்ள பூண்டி கலைச்செல்வன் நினைவு விளையாட்டு அரங்கில் வியாழக்கிழமை தொடங்கி 15 ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு கைப்பந்து சங்கம் நடத்தும் ஆண்கள், பெண்கள் பங்கேற்கும் மாநில அளவிலான 21 வயதுக்கான இளையோா் கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இப்போட்டிகளில் 38 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த வீரா், வீரங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனா்.
இதில் கலந்துகொள்ளும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கைப்பந்து அணிக்கு ஒசூரைச் சோ்ந்த மாணவிகள் ஷாலினி பிரியா, வினோதினி, பவித்ரா, யாமினி, நவநீதா, தனலட்சுமி ஆகியோா் தோ்வாகியுள்ளனா். இவா்களுக்கு கைப்பந்து சங்க நிா்வாகிகள் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.