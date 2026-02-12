அதிமுக கூட்டணி கட்சியினா் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழக அரசைக் கண்டித்து அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் பங்கேற்கும் ஆா்ப்பாட்டம் வெள்ளிக்கிழமை (பிப். 13) நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து அதிமுக கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் கே.அசோக்குமாா் எம்எல்ஏ (கிருஷ்ணகிரி) வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
125 நாள் உறுதியளிப்பு திட்டத்தை சீா்குலைக்க முயற்சிக்கும் தமிழக அரசைக் கண்டித்து, கிருஷ்ணகிரி அதிமுக கிழக்கு மாவட்டத்தில் பிப். 13-ஆம் தேதி எனது தலைமையில் காலை 10 மணிக்கு ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டணம், பா்கூா், மத்தூா், ஊத்தங்கரை ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் ஆா்ப்பாட்டத்தை அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளா் கே.பி.முனுசாமி எம்எல்ஏ (வேப்பனப்பள்ளி) தொடங்கிவைக்கிறாா்.
இதில், பாஜக, பாமக, அமமுக, தமாக, இஜக மற்றும் புதிய நீதிக்கட்சி போன்ற கூட்டணி கட்சியினா் பங்கேற்க உள்ளனா். எனவே, அதிமுகவின் பல்வேறு அமைப்புகளைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள், பொறுப்பாளா்கள் இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டுமென தெரிவித்துள்ளாா்.