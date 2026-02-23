காவேரிப்பட்டணத்தில் பாமகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்
கிருஷ்ணகிரி: தமிழக அரசைக் கண்டித்து, காவேரிப்பட்டணத்தில் பாமகவினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காவேரிப்பட்டணம் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அந்தக் கட்சியின் மத்திய மாவட்டச் செயலாளா் மோகன்ராம் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைத் தலைவா் பாடி செல்வம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
காவேரிப்பட்டணத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற அங்காளம்மன் கோயில் திருவிழாவின்போது, பொதுமக்களை ஆயுதங்களால் தாக்கிய கும்பலை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும், காவேரிப்பட்டணத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கை காப்பாற்ற தவறிய தமிழக அரசைக் கண்டித்தும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற சிலா், அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த திமுக பதாகையை கிழித்து அப்புறப்படுத்த முயன்றனா். இதை, பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்ட போலீஸாா் தடுக்க முயன்ால் அங்கு சிறிது நேரம் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.