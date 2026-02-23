கிருஷ்ணகிரி
கிராம ஊழியா்கள் மறியல் போராட்டம்
கிருஷ்ணகிரியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கிராம ஊழியா்கள் 47 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி வட்டக்கிளை தமிழ்நாடு வருவாய் கிராம ஊழியா் சங்கம் சாா்பில், வரையறுக்கப்பட்ட காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 3 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கிருஷ்ணகிரி புகா் பேருந்து நிலையம் அருகே சாலை மறியல் போராட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த போராட்டத்துக்கு அந்த சங்கத்தின் வட்டத் தலைவா் இளையவன் தலைமை வகித்தாா். இதில் மாவட்ட பொருளாளா் ராஜேஷ்கண்ணா, மகளிா் அணித் தலைவி விஜயலட்சுமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். அனுமதியின்றி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 47 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.