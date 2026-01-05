கிருஷ்ணகிரி அருகே பழைமையான பன்னிப்படை நடுகல் கண்டுபிடிப்பு
கிருஷ்ணகிரி அருகே 500 ஆண்டுகள் பழையான பன்னிப்படை நடுகல்லை கிருஷ்ணகிரி வரலாற்று ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தும் குழுவினா் அண்மையில் கண்டுபிடித்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணத்தை அடுத்த குரும்பட்டி சாமுண்டியம்மன் வனத்துக்கு அருகே உள்ள தென்னந்தோப்பு மற்றும் காவேரிப்பட்டணம் தோ்பேட்டை விநாயகா் கோயில் கருவறை ஆகிய இரு இடங்களில் பலகைக் கற்களில், ஒரே அமைப்பில் நடுகல் இருப்பதை பாறை ஓவிய ஆா்வலா் சதாநந்தன் கிருஷ்ணகுமாா் கண்டறிந்து அளித்த தகவலின்பேரில், கிருஷ்ணகிரி வரலாற்று ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தும் குழு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு அருங்காட்சியகம், தமிழ்நாடு தொன்மை இயல் ஆய்வு நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து ஆய்வு செய்தனா்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தொன்மை இயல் ஆய்வு நிறுவன செயலா் கோவிந்தராஜ் திங்கள்கிழமை தெரிவித்ததாவது:
வீரா்களுக்கு நடுகல் எடுக்கும் பழக்கத்தை போன்று, இறந்த மன்னா்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னங்கள் பள்ளிப்படை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை கோயிலாகவே எடுக்கப்பட்டதால், பள்ளிப்படை கோயில்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பள்ளிப்படை என்பது அரசா் குலத்துக்கானது. அதில் இறந்த மன்னா்கள் சிவனை வழிபடுவதுபோல காட்டப்படுவதில்லை. மாறாக அவா்களே சிவ வடிவம் பெற்றுவிடுகிறாா்கள். அதாவது அந்தக் கோயிலில் இறைவனே இறந்த மன்னனின் பெயரால் அழைக்கப்படுவா். இதுவே பள்ளிப்படைக்கும், நடுகல்லுக்குமான வேறுபாடு.
காவேரிப்பட்டணம் தோ்பேட்டை விநாயகா் கோயில் கருவறை மற்றும் காவேரிப்பட்டணத்தை அடுத்த குரும்பட்டி சாமுண்டியம்மன் வனத்துக்கு அருகே உள்ள தென்னந்தோப்பு ஆகிய இரண்டு இடங்களில் உள்ள பலகைக் கற்களில் உள்ளவை நடுகல்லுக்கும், பள்ளிப்படைக்கும் இடைப்பட்ட வகையை சோ்ந்ததாகும்.
அதாவது இறந்தவன் பள்ளிப்படை எடுக்கும் அளவுக்கு ஒரு பெரிய மன்னனல்ல. ஆனால் நடுகற்களில் காட்டப்படும் சாதாரண வீரனும் அல்ல. அவா் ஒரு குறுநில மன்னன். எனவே தான் வீரனைப் போன்று நடுகல்லாகவும் இல்லாமல் மன்னா்களைப் போன்று பள்ளிப்படையாகவும் இல்லாமல் புதுமையாக நினைவுச் சின்னம் எடுத்துள்ளனா். இவை சுமாா் 15-ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்த 500 ஆண்டுகள் பழமையானது.
இதில், நான்கடிக்கு நான்கடி சதுரப் பலகை கல்லில் ஒரு கோயில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் கருவறையில் லிங்கம் உள்ளது. இருபுறமும் இரண்டு நந்திகள் லிங்கத்தை பாா்த்த வண்ணம் அமா்ந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் ஒரு கோயிலைக் குறிக்கின்றன. இவற்றோடு இதில் காட்டியுள்ள சில அடையாளங்களை பாா்க்கும்போது இது கோயில் மட்டுமல்ல. நினைவுக்கல் என்பது தெரியவருகிறது.
முதலாவது, கோயில் விமானத்தின் இருபுறமும் சந்திரா் சூரியனின் கோட்டுருவங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. இது சூரியா் சந்திரா் இருக்கும்வரை இறந்த இப்பெருமகனாரின் புகழ் நிலைத்திருக்கும் என்பதன் அடையாளமாகும்.
அடுத்து முக்கியமானது லிங்கத்தின் இருபுறமும் காட்டியிருக்கும் குடை மற்றும் கண்ணாடி ஆகியவற்றின் கோட்டுருவங்களாகும். இவை ஒரு குறுநில மன்னின் அடையாளங்களாகும்.
அதாவது இறந்தவரின் அடையாளமாக லிங்கமும், அவா் ஒரு குறுநில மன்னன் என்பதை குறிக்க குடை மற்றும் கண்ணாடியும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கு கீழே நேராய் நம்மை பாா்த்து அமா்ந்துள்ள சிம்மமும், அதனை நோக்கி இரு புறமும் நடந்து வரும் யானைகளும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவை இறந்த தலைவனின் பலத்தை குறிப்பனவாகும்.
எனவே, இதை பள்ளிப்படை நடுகல் எனக் குறிப்பிடலாம். இதுவே தமிழகத்தின் முதல் பள்ளிப்படை நடுகல்லாகும் என்றாா். ஆய்வின்போது கிருஷ்ணகிரி அரசு அருங்காட்சியக காப்பாட்சியா் சிவகுமாா், வரலாற்று ஆய்வுக் குழு செயலாளா் தமிழ்ச்செல்வன், பொருளாளா் விஜயகுமாா், ஆசிரியா் பாலாஜி, பாறை ஓவிய ஆா்வலா் சதாநந்தன் கிருஷ்ணகுமாா், நிலத்தின் உரிமையாளா் மாதேஷ் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.