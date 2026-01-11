கிருஷ்ணகிரி
ஒசூரில் சமத்துவ பொங்கல் கிரிக்கெட் போட்டி
ஒசூரில் மாநகர மேற்கு பகுதி திமுக சாா்பில் சமத்துவப் பொங்கல் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட ஒசூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஒய்.பிரகாஷ் வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா். இதில் துணை மேயா் சி. ஆனந்தய்யா, மண்டல குழுத் தலைவா் ரவி, ஐந்தாவது வாா்டு வட்ட செயலாளா் ரகு சென்னப்பன், சீம ராஜா, சாந்தி கண்ணப்பன், ஏலகிரி சுரேஷ், நந்தகோபால், அவைத் தலைவா் டிவி. கருணாநிதி, சந்திரலேகா, சென்னீரன், காா்த்தி எல்லப்பா, பாலாஜி அருண், சீனிவாஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு முதல் பரிசு ரூ.10 ஆயிரம், இரண்டாவது பரிசு ரூ. 8 ஆயிரம், மூன்றாவது பரிசு ரூ. 5 ஆயிரம், 4 ஆவது பரிசு ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது.