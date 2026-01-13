பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை ஒசூா் வரை நீட்டிக்க வலியுறுத்தி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ., பிரசார இயக்கம்
பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை ஒசூா் வரை நீட்டிக்க மத்திய, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசார இயக்கம் தொடங்கியது.
ஒசூரில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மாநகரத் தலைவா் நாகேஷ்பாபு தலைமை வகித்தாா். ‘ஒசூருக்கு மெட்ரோ, ஒசூா் நீட்ஸ் மெட்ரோ’ என்ற பிரசார இயக்கத்தை அக்கட்சியின் மாநிலக் குழு உறுப்பினா் ஆா். பத்ரி தொடங்கிவைத்தாா். இந்த பிரசார இயக்கம் ஜன. 13 முதல் 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. பிரசார இயக்க நிறைவு நாளில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் இருசக்கர வாகன பிரசாரப் பேரணி நடைபெறுகிறது. இதில் திண்டுக்கல் எம்.பி. சச்சிதானந்தம் பங்கேற்கிறாா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக பிரசார இயக்கத்திற்கான இலச்சினை வெளியிடப்பட்டது.
இதுகுறித்து அக்கட்சியின் மாநிலக் குழு உறுப்பினா் ஆா். பத்ரி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: பெங்களூருவில் உள்ள எல்லோ லைன் என்ற மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை ஒசூா் வரை நீடிக்க விரும்புவதாகவும், இதுதான் முதல் இண்டா் ஸ்டேட் மெட்ரோ எனவும் பிரதமா் அறிவித்தாா்.
மெட்ரோ ரயில் திட்டம் என்பது மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய திட்டம். இந்தத் திட்டத்தை தமிழக முதல்வா் வரவேற்று, அதற்கான நிலத்தை கையகப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், பெங்களூரில் இருந்து ஒசூா் வரை 11 கி.மீ. தொலைவிற்கான திட்டச் செலவை தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்தாா்.
ஆனால், தற்போது இந்தத் திட்டம் சில தொழில்நுட்பக் காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி, கா்நாடக மாநிலம் அத்திப்பள்ளி வரை மட்டுமே செயல்படுத்தப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தொழில்நுட்பங்கள் வளா்ந்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில் இதுபோன்ற காரணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக இல்லை. ஒசூா் போன்ற பெரிய நகரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நிச்சயம் தேவை. பெங்களூா் -ஒசூா் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் இந்தியாவிலேயே அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே, மத்திய, மாநில அரசுகள் எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் இந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதேபோல நீண்ட நாளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள ஜோலாா்பேட்டை -கிருஷ்ணகிரி-ஒசூா் ரயில் பாதைத் திட்டத்தையும் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும்.
வரும் 20 ஆம் தேதி நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் அனைத்து அமைப்புகள் சாா்பில் கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரிடம் வழங்க வேண்டும்.
ஒசூருக்கு சா்வதேச விமான நிலையம் தேவை. அதேபோல மெட்ரோ ரயில் திட்டமும், ஜோலாா்பேட்டை- கிருஷ்ணகிரி -ஒசூா் ரயில் திட்டம் மற்றும் கூடுதலான பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கமும் தேவை என்ற மக்கள் நலன் சாா்ந்த கோரிக்கைகளை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னெடுத்துள்ளது என்றாா்.