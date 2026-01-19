இருசக்கர வாகனத்தில் மோதிய மானால் தொழிலாளி உயிரிழப்பு; மானும் இறந்தது
ஒசூா்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், உத்தனப்பள்ளி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தின் குறுக்கே மான் ஓடியதில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்தில் மானும் உயிரிழந்தது.
தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு வட்டம், சீரியம்பட்டி அருகே உள்ள கோட்டூரைச் சோ்ந்தவா் வஞ்சிக்கோன் (32). இவா், ஒசூரில் இருசக்கர வாகனம் தயாரிக்கும் தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.
இந்த நிலையில் திங்கள்கிழமை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் , உத்தனப்பள்ளி அருகே உள்ள பீா்ஜேப்பள்ளி கிராமத்திலிருந்து ஒசூா் நோக்கி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அதியமான்கோட்டை நேரலூா் சாலையில் சென்றபோது இருசக்கர வாகனத்தின் குறுக்கே புள்ளிமான் ஓடியது. இதில் மோட்டாா்சைக்கிள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மான் மீது மோதி சாலையில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற வஞ்சிகோன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். காயமடைந்த புள்ளி மானும் இறந்தது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த உத்தனப்பள்ளி போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விபத்தில் உயிரிழந்த வஞ்சிகோனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஒசூா் அரசு மருத்துமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். சானமாவு பீட் வனக் காப்பாளா் பிராங்களின் இறந்த மானின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கோபசந்திரத்தில் உள்ள வனத்துறைக்கு சொந்தமான கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்றாா்.