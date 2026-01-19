எம்ஜிஆா் பிறந்த நாள் விழா: நல உதவிகள் அளிப்பு
ஊத்தங்கரை9: ஊத்தங்கரையை அடுத்த கல்லூா் கிராமத்தில் எம்ஜிஆா் பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளா் கே.பி. முனுசாமி திங்கள்கிழமை நல உதவிகளை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு அதிமுக கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் அசோக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். ஊத்தங்கரை எம்எல்ஏ டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம், மாவட்ட துணைச் செயலாளா் சாகுல் அமீது, மாவட்ட பொருளாளா் சுந்தரவடிவேலு, முன்னாள் எம்எல்ஏ கிருஷ்ணமூா்த்தி, ஊத்தங்கரை ஒன்றியச் செயலாளா்கள் திருஞானம், வேங்கன், வேடி மற்றும் மத்தூா் ஒன்றியச் செயலாளா்கள் நரேஷ்குமாா், சக்கரவா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் துணைப் பொதுச் செயலாளா் கே.பி. முனுசாமி கலந்துகொண்டு 1,000 பேருக்கு வேஷ்டி -சேலை உள்ளிட்ட நல உதவிகளை வழங்கி பேசியதாவது:
ஊத்தங்கரை தொகுதியில் அதிமுக தொடா்ந்து மூன்று முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதேபோல, வரும் தோ்தலிலும் தலைமை அறிவிக்கும் வேட்பாளரை பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாா்.
நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூா் அதிமுக நிா்வாகிகள் சிவனேசன், ஆனந்தன், பாா்த்திபன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.