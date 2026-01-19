கிருஷ்ணகிரியில் வீட்டின் கதவை உடைத்து 40 பவுன் நகை, 4.5 கிலோ வெள்ளி திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து 40 பவுன் தங்க நகை, 4.5 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த மேல்சோமாா்பேட்டை, கணபதி நகரைச் சோ்ந்தவா் கருப்பசாமி (48). வட்டித் தொழில் செய்து வருகிறாா். இவா், குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக திருப்பூா் மாவட்டம், மூலனூா் அருகே உள்ள புதுக்கோட்டை கிராமத்துக்கு சென்றாா். பொங்கல் பண்டிகை முடிந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வந்தாா்.
அப்போது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா். வீட்டிற்குள் சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் இருந்த 40 பவுன் தங்க நகைகள், 4.5 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் திருடு போனது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து, தகவல் அறிந்த போலீஸாா் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். தடயவியல் நிபுணா்கள் கைரேகைகள் உள்ளிட்ட தடயங்களைச் சேகரித்தனா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து கருப்பசாமி அளித்த புகாரின் பேரில், கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.