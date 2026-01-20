ஒசூரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 25 சவரன் தங்க நகை திருட்டு
பொங்கல் பண்டிகைக்கு சொந்த ஊருக்கு சென்றபோது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 25 சவரன் தங்க நகை வெள்ளி பொருட்களை திருடி சென்ற கொள்ளையா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
ஒசூா் கிருஷ்ணா நகா் பகுதியை சோ்ந்தவா் திருவேங்கடம் (58). இவரது மனைவி சித்ரா, இவா்கள் இருவரும் ஒசூரில் உள்ள பிரபல டைட்டான் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகின்றனா். இவா்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனா்.
பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட திருவேங்கடம் மற்றும் அவரது மனைவி சித்ரா, ஒரு மகன் என மூன்று போ் சொந்த ஊரான தா்மபுரி மாவட்டம் அரூா் அருகே உள்ள கீரைப்பட்டி கிராமத்திற்கு கடந்த 13ஆம் தேதி சென்றுள்ளனா்.
அதன் பின்னா் பெங்களூருவில் வேலை பாா்த்து வரும் அவா்களது மற்றொரு மகன் கடந்த 16ஆம் தேதி ஒசூா் கிருஷ்ணா நகா் பகுதியில் உள்ள வீட்டுக்கு வந்து விட்டு அதன் பின்னா் அங்கிருந்து கீரைப்பட்டிக்கு சென்றுள்ளாா்.
அந்த நேரத்தில் திருவேங்கடத்தின் வீட்டில் யாரும் இல்லாததை நோட்டமிட்ட மா்ம நபா்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்து வீட்டில் கதவை உடைத்து பீரோவில் இருந்த மோதிரம், நெக்லஸ், செயின், கம்மல், டாலா், காயின், பிரேஸ்லெட் என 25 சவரன் தங்க நகைகளையும் 225 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளி பொருட்களையும் திருடி சென்றுள்ளனா்.
இந்த நிலையில் கிருஷ்ணா நகா் பகுதியில் உள்ள மற்றொரு வீட்டில் திருடு போயிருப்பதாக விசாரிக்க வந்த சிப்காட் போலீஸாா் அங்குள்ள ஒரு சூப்பா் மாா்க்கெட்டில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை சோதனை செய்து பாா்த்துள்ளனா்.
அப்போது இரண்டு மா்ம நபா்கள் திருவேங்கடத்தின் வீட்டின் சுவரில் ஏறி உள்ளே நுழைந்து 50 நிமிடத்திற்கு பின் வெளியே செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகி இருந்தது.
அதனைப் பாா்த்த போலீஸாா் கீரைப்பட்டியில் இருந்த திருவேங்கடத்தை தொடா்பு கொண்டு அவரது வீட்டில் பொருட்கள் ஏதாவது திருடு போய் உள்ளதா என சோதனை செய்து பாா்த்து கூறுமாறு தெரிவித்துள்ளனா்.
அதனைத் தொடா்ந்து ஒசூருக்கு வந்த திருவேங்கடம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினா் வீட்டிற்கு சென்று பாா்த்த போது பீரோவில் இருந்த 25 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து திருவேங்கடம் அளித்த புகாரின் பேரில் சிப்காட் போலீசாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். கிருஷ்ணா நகரில் மேலும் சில வீடுகளில் தொடா் திருட்டு நடைபெற்றுள்ளதை போலீஸாா் விசாரணையில்தெரிய வந்துள்ளது.