ஒசூரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சி திட்ட பணிகள் குறித்த ஆய்வு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில், ஒசூா் மாநகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சி திட்ட பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ் குமாா் தலைமையில், ஒசூா் மாநகராட்சி மேயா் எஸ்.ஏ.சத்யா, மாநகராட்சி ஆணையாளா் முகம்மது ஷபீா் ஆலம், ஆகியோா் முன்னிலையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆய்வுக்கு பின் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ் குமாா் தெரிவித்ததாவது:
ஒசூா் மாநகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சி திட்ட பணிகளான குடிநீா் விநியோகம், சாலை விரிவாக்க பணிகள், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றும் பணிகள், தெரு விளக்கு அமைத்தல், பேருந்து நிலையம், வணிக வளாக கட்டுமான பணிகள் உள்ளிட்ட பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணிகளை துரிதபடுத்த வேண்டும். மேலும், போக்குவரத்துக்கு இடையூராக சாலையோரம் ஆக்கிரமிப்பவா்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
முன்னதாக, ஒசூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஈச்சங்கூா் மற்றும் பெலத்தூா் ஊராட்சிகளில் ரூா்பன் திட்டத்தின் கீழ், ரூ.50 லட்சம் மதிப்பில் பயோ பெஸ்டி சைடு, ரூ.205 லட்சம் மதிப்பில் குளிா்சாதன கிடங்கு, ரூ.225 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள இண்டோா் ஸ்டேடியம், ரூ.53.30 லட்சம் மதிப்பில் பேவா் பிளாக் அமைக்கப்பட்டு வருவதை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும், பெலத்தூா் ஊராட்சியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ், ரூ.9.90 இலட்சம் மதிப்பில் மூன்று நாற்றங்கால் பண்ணையில் புங்கன், வேப்பம், பாதாம், நாவல் மற்றும் மகா கனி உள்ளிட்ட 40,000 மரக்கன்று உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
தொடா்ந்து, ஒசூா் வட்டம், சென்னத்தூரில், சமூக பொறுப்பு நிதியுதவியுடன் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை குறுங்காடுகளாக மாற்றும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக டைட்டன் நிறுவனம் மற்றும் பயோட்டா சோயில் நியுபவுண்டேஷன் இணைந்து அறிவியல் முறையில் ஆய்வு செய்து, டைட்டான் வனம் திட்டம் மூலம் முதல்கட்டமாக டைட்டன் நிறுவனத்தில் 33 ஏக்கா் பரப்பளவிலும், பில்லனக்குப்பம் ஊராட்சியில் 12 ஏக்கா் என மொத்தம் 45 ஏக்கா் நிலப்பரப்பில் மியாவாக்கி முறையில் 2 இலட்சத்து 5 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் 23.04.2025 அன்று நடவு செய்யப்பட்டன.
நடவு செய்யப்பட்ட 1.50 இலட்சம் பல்வேறு வகையான செடிகளில் தற்போது 1.30 இலட்சம் மரங்கள் 5 அடி முதல் 6 அடி வரை வளா்ந்து அடா்ந்த வனமாக உருமாறியுள்ளது என ஆட்சியா் ச.தினேஷ் குமாா் தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக, மாவட்ட ஆட்சியா் சென்னசந்திரம் ஊராட்சியில் சமூக நலத்துறை சாா்பாக இயங்கி வரும் தோழி விடுதியில் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு, குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நேரில் பாா்வையிட்டாா்.
மேலும், ஒசூா் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அந்திவாடியில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய விளையாட்டு அரங்கில் இண்டோா் ஸ்டேடியம், நீச்சல் குளம் ஆகியவற்றை பாா்வையிட்டு, கூடுதல் அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இந்த ஆய்வுகளில், ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் ஆக்ரிதி சேத்தி, ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் கவிதா, தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்ட அலுவலா் ரமேஷ், ஒசூா் மாநகராட்சி துணை மேயா் ஆனந்தைய்யா, நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி கோட்டப்பொறியாளா் முருகன், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் சக்தி சுபாசினி, உதவி செயற்பொறியாளா் சுப்ரமணி, வட்டாட்சியா் குணசிவா, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் வெங்கடேசன், சிராஜுதின், பயோட்டாசோயில் நியுபவுண்டேஷன் நிறுவனா் செந்தில்குமாா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.