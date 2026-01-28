டேக்வாண்டோ போட்டி: பா்கூா் வேளாங்கண்ணி பள்ளி சிறப்பிடம்
கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டியில் பா்கூா் வேளாங்கண்ணி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி தங்கம் வென்றாா்.
தேசிய அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டி, மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கத்தாவில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அளவில் அனைத்து மாநிலங்களைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவ, மாணவியா் பங்கேற்றனா். தமிழகத்தின் சாா்பில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூா் வேளாங்கண்ணி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் 9ஆம் வகுப்பு மாணவி தக்ஷண்யா பங்கேற்று 55 கிலோ எடை பிரிவில் தங்கம் வென்றாா்.
இதையடுத்து மாணவிக்கான பாராட்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. வேளாங்கண்ணி பள்ளி கல்விக் குழுமங்களின் தாளாளா் கூத்தரசன் தலைமை வகித்து மாணவியை பாராட்டி நினைவுப் பரிசு வழங்கினாா். மாணவிக்கு பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் குமாா், ராகவி, புஷ்பராஜ், ராமசுந்தரி, சரண்யா ஆகியோரையும் அவா் பாராட்டினாா்.
நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் முதல்வா் மெரினா பலராமன், தலைமை ஆசிரியை ஜெலாஜக்சி மற்றும் தமிழ்வழி பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் குலசேகரபாண்டியன், பள்ளி ஆசிரியா்கள் பங்கேற்றனா்.