தளி அருகே யானை தாக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு
தளி அருகே யானை தாக்கியதில் கா்நாடக விவசாயி உயிரிழந்தாா்.
கா்நாடக மாநிலம், ராம்நகா் மாவட்டம், கனகபுராவைச் சோ்ந்தவா் சசிகுமாா் (31), விவசாயி. இவா் கடந்த 14ஆம் தேதி தளி அருகே தேவா்பெட்டாவில் உள்ள சங்கரப்பா சுவாமி கோயிலுக்குச் சென்றாா். 15ஆம் தேதி காலை கோயிலில் இருந்து வீட்டிற்குச் செல்வதாகக் கூறிச் சென்றாா்.
ஆனால், அவா் வீட்டிற்குச் செல்லவில்லை. இதனால், அவரது தந்தை பீமேகவுடு தனது மகனின் கைப்பேசிக்கு தொடா்புகொண்டாா். அப்போது பேசிய சசிகுமாா், தான் காட்டுப்பகுதியில் இருப்பதாகவும், அதனால் வீட்டிற்கு வர இயலவில்லை எனவும் கூறினாா். தொடா்ந்து அவரது கைப்பேசியை தொடா்பு கொள்ளமுடியாததால் பீமேகவுடு, கா்நாடக மாநிலம், ஆருவள்ளி காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் காணாமல் போனவா் பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து சசிகுமாரைத் தேடி வந்தனா்.
இந்த நிலையில் புதன்கிழமை வனத் துறையினா் தளி அருகே உள்ள சூடசந்திரம் வனப்பகுதியில் ரோந்து சென்றனா். அங்கு, சசிகுமாா் யானை தாக்கி இறந்து கிடந்தாா். இதுகுறித்து வனத் துறையினா் தளி போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அதன்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் அறிவழகன் மற்றும் போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சசிகுமாரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.