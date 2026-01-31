கிருஷ்ணகிரி அருகே வீட்டில் திருட்டு போன 50 பவுன் தங்க நகைகள் மீட்பு: ஒருவா் கைது!
கிருஷ்ணகிரி அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து 50 பவுன் தங்க நகைகளை திருடிய வழக்கில், ஒருவரை கைதுசெய்த போலீஸாா், திருட்டு போன 50 பவுன் நகைகளை மீட்டனா்.
கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த மேல்சோமாா்பேட்டை கணபதி நகரை சோ்ந்தவா் கருப்பசாமி (48). வட்டி தொழில் செய்துவரும் இவா், பொங்கல் பண்டிகைக்காக குடும்பத்துடன் திருப்பூா் மாவட்டம், மூலனூா் அருகே உள்ள சொந்த கிராமமான புதுக்கோட்டைக்கு ஜன. 13-ஆம் தேதி சென்றாா். பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகு, 18-ஆம் தேதி வீடு திரும்பியபோது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தைக் கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா். உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த 50 பவுன் தங்க நகைகள், 4.5 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு போனது தெரியவந்தது.
புகாரின் பேரில், கிருஷ்ணகிரி வட்ட போலீஸாா், வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். மேலும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பெ.தங்கதுரை உத்தரவின் பேரில், துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் ராமச்சந்திரன் (கிருஷ்ணகிரி), முத்துகிருஷ்ணன் (பா்கூா்) ஆகியோா் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா்கள் மணிமாறன், அன்பழகன் ஆகியோா் கொண்ட தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
இந்த தனிப்படையினா், குற்றச்சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வுசெய்தனா். அதில், திருட்டுச்ச சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது கரூா் மாவட்டம், பசுபதிபாளையத்தைச் சோ்ந்த விஜய் (எ) சுரேஷ் (45) என்பதும், இவா் தற்போது சேலம் மாவட்டம் தாதகம்பட்டியில் வசித்து வந்ததும் தெரிந்தது. இதையடுத்து தனிப்படை போலீஸாா் சேலம் சென்று, விஜயை கைதுசெய்து, அவரிடமிருந்து 50 சவரன் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதுகுறித்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: வேலை நிமித்தமாகவோ அல்லது சொந்த ஊருக்கு செல்லும் பொதுமக்கள், தங்களது வீடுகளை பூட்டிவிட்டு செல்லும்முன், அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்து செல்ல வேண்டும்.
காவல் துறையினரால் மேற்கொள்ளப்படும் இரவு ரோந்துப் பணிகளின் போது, தகவல் அளிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும். மேலும், வீடுகளில் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், பொதுமக்கள் தங்களது இல்லங்களில் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்த வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, இந்த குற்றச் சம்பவத்தில் சிறப்பாக பணிபுரிந்த தனிப்படை காவலா்களை பாராட்டி, வெகுமதிகளை வழங்கினாா். அப்போது, கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சங்கா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.