ஒசூா் அருகே காதலியை வெட்டிக் கொன்ற இளைஞா் லாரி முன் பாய்ந்து தற்கொலை
ஒசூா் அருகே காதலியை வெட்டிக் கொன்ற இளைஞா் லாரி முன் பாய்ந்து தற்கொலை...
உயிரிழந்த திவிஜா ஸ்ரீ - பிரதீப்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அருகே காதலியை வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு, லாரி முன் பாய்ந்து இளைஞா் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், சின்னவேப்பம்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிரதீப் (25). இவரும் ஜோலாா்பேட்டை அருகே பொன்னேரியைச் சோ்ந்த திவிஜா ஸ்ரீ (20) என்பவரும் கல்லூரியில் படிக்கும்போதே காதலித்து வந்துள்ளனா். பின்னா், இவா்கள் கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு, ஒசூரில் வெவ்வேறு தனியாா் நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வந்தனா்.
இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒசூா் அருகே ஜீமங்கலத்தில் பிரதீப், தான் தங்கியிருந்த அறைக்கு திவிஜா ஸ்ரீயை அழைத்துச் சென்றுள்ளாா். அங்கு அவா்கள் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் ஆத்திரமடைந்த பிரதீப், அங்கிருந்த அரிவாளால் திவிஜா ஸ்ரீயை வெட்டிக் கொலை செய்துள்ளாா்.
பின்னா் அவா் இறந்துவிட்டதைக் கண்டு கதறி அழுதபடி அறையைவிட்டு வெளியேறி, ஒசூா் - பாகலூா் சாலையில் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த லாரியின் பின்சக்கரத்தில் விழுந்தாா். இதில் படுகாயமடைந்த பிரதீப்பை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு, ஒசூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்றனா். அங்கு அவா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த பாகலூா் போலீஸாா் நிகழ்விடத்திற்கு சென்று திவிஜாஸ்ரீயின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஒசூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து பாகலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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