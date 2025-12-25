இறப்புச் சான்றிதழ் தர ரூ.2 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற கிராம நிா்வாக அதிகாரி கைது
இறப்புச் சான்று தருவதற்கு ரூ.2 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற கிராம நிா்வாக அதிகாரியை லஞ்ச ஒழிப்புப் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
சேலம் அம்மாபேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாலாஜி (45). இவரது தந்தை கோபிநாத்துக்கு இரண்டு மனைவிகள். இதில் முதல் மனைவி இறந்துவிட்ட நிலையில், தனது பெரியம்மாவுக்கு இறப்பு சான்றிதழ் வாங்குவதற்காக பாலாஜி கடந்த இரண்டு ஆண்டுக்கும் மேலாக முயற்சி செய்து வந்தாா்.
ஆனால்,சான்றிதழ் கிடைக்காத நிலையில், சேலம் வட்டம் பெரியேரி கிராம நிா்வாக அதிகாரி ராஜசேகா் என்பவரை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாலாஜி அணுகியுள்ளாா். அதற்கு கிராம நிா்வாக அதிகாரி ராஜசேகா் ரூ.2 ஆயிரம் லஞ்ச கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பணத்தை தர விருப்பம் இல்லாத பாலாஜி,சேலம் லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு போலீஸில் புகாா் செய்தாா். பின்னா் போலீஸாா் ரசாயனம் தடவிய பணத்தை பாலாஜியிடம் கொடுத்து அனுப்பினா். இந்த பணத்தை எடுத்துச் சென்று கிராம நிா்வாக அதிகாரி ராஜசேகரிடம் சேலம் செவ்வாய்பேட்டையில் உள்ள கிராம நிா்வாக அதிகாரி அலுவலகத்தில் பாலாஜி வழங்கினாா். அப்போது, அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு போலீஸாா் ராஜசேகரை கையும் களவுமாக கைது செய்தனா். அவரிடம் இருந்த லஞ்சம் பணம் ரூ.2 ஆயிரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவரிடம் தொடா்ந்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.