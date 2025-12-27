வனத் துறை சாா்பில் 52 இடங்களில் ஈரநில பறவைகள் கணக்கெடுப்புப் பணி
சேலம் மாவட்ட வனத் துறை சாா்பில் 52 இடங்களில் ஈரநிலப் பகுதியில் வாழும் பறவைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இதில், வன ஊழியா்கள், தன்னாா்வலா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
சேலம் மாவட்ட வனத் துறையில் சேலம், ஆத்தூா் ஆகிய 2 வன கோட்டங்களிலும் இந்த ஈரநில பறவைகள் கணக்கெடுப்பு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. இதில் மாவட்ட வன அலுவலா்கள் தலைமையில் வன ஊழியா்கள், இயற்கை ஆா்வலா்கள், தன்னாா்வலா்கள், கல்லூரி மாணவா்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
சேலம் வனக்கோட்டத்தில் மாவட்ட வன அலுவலா் காஷ்யப் ஷஷாங் ரவி தலைமையில் சோ்வராயன் தெற்கு, சோ்வராயன் வடக்கு டேனிஷ் பேட்டை, ஏற்காடு, மேட்டூா், வாழப்பாடி ஆகிய 6 வனச்சரகத்திற்கு உள்பட்ட பகுதியில் உள்ள காப்புக் காடுகள், ஏரிகள், குளங்கள் என 27 இடங்களில் கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது.
சேலம் மூக்கனேரி, டி. பெருமாபாளையம் தொட்டில் ஏரி பகுதியில் உதவி வனப் பாதுகாவலா் லாவண்யா, வனச்சரகா் துரைமுருகன் ஆகியோா் தலைமையில் வனஊழியா்கள், பறவைகள் ஆா்வலா்கள் ஈரநில பறவைகள் கணக்கெடுப்பை நடத்தினா். ஏரிப்பகுதியில் உள்ள பறவைகளை பைனாகுலா் மூலம் பாா்த்து, அதன் விவரத்தை பதிவுசெய்தனா். சில பறவைகளின் வெவ்வேறு வகைகளை கண்டறிந்து, அதனையும் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டனா்.
இதேபோல, ஆத்தூா் வனக்கோட்டத்தில் மாவட்ட வன அலுவலா் ரவிகுமாா் தலைமையில் ஆத்தூா், கெங்கவல்லி, கருமந்துறை ஆகிய வனச்சரகங்களில் வனத்தை ஒட்டிய பகுதியில் குட்டைகள், ஏரிகள், குளங்கள் என 25 இடங்களில் ஈரநில பறவைகள் கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது.
மணிவிழுந்தான் ஏரி, கரியகோயில் அணை, ஆணைமடுவு அணை, வீரகனூா் ஏரி, தெடாவூா் ஏரி போன்றவற்றில் வன ஊழியா்கள், தன்னாா்வலா்கள், மாணவா்கள் கணக்கெடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். இவற்றில் பல புதிய வகை பறவைகளைக் கண்டறிந்து, அதனை பதிவு செய்து கொண்டனா்.