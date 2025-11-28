சேலத்திலிருந்து புதிதாக 10 நகா்ப்புற பேருந்துகள்: அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் தொடங்கி வைத்தாா்
சேலத்தில் இருந்து புதிதாக 10 நகா்ப்புற பேருந்துகளை சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
சேலம் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புதிய பேருந்துகள் மற்றும் வழித்தட மாற்றம், வழித்தட நீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட பேருந்துகளை தொடங்கிவைத்து, பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணியாளா்களின் வாரிசுதாரா்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி அமைச்சா் பேசியதாவது:
பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், மகளிா், விவசாயிகள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பினரும் பயன்பெறும் வகையில் தேவைக்கேற்ப புதிய வழித்தடங்கள், ஏற்கெனவே இயங்கிவந்த வழித்தடங்களை நீட்டிப்பு செய்து பேருந்து சேவைகளை திமுக அரசு வழங்கி வருகிறது.
சேலம் மாவட்டத்தில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் இதுவரை 173 புதிய பேருந்துகள் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன. சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூா் உள்ளிட்ட சேலம் கோட்டத்தில் 180 மகளிா் விடியல் பயணப் பேருந்துகள், 195 புறநகா்ப் பேருந்துகள் என மொத்தம் 375 பேருந்துகள் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன. மகளிா் விடியல் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் 42.46 கோடி பயணங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
சேலம் நகர பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புதிதாக 10 நகரப் பேருந்துகள் தொடங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுதவிர, பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், மகளிா் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் 8 நகரப் பேருந்துகள் வழித்தடம் மாற்றம் செய்தும், 12 நகரப் பேருந்துகள் வழித்தடம் நீட்டிப்பு செய்தும், 2 புறநகா் பேருந்துகள், 1 நகர பேருந்து மூலம் 3 புதிய பேருந்து நிறுத்தங்களும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அரசாணையின் மூலம் பணியமா்வில் மகளிருக்கான உயரம் 150 செ.மீ ஆக குறைக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 36 மகளிா் தற்போதுவரை பயனடைந்துள்ளனா் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி மேயா்ஆ.ராமச்சந்திரன், அரசு போக்குவரத்துக் கழக நிா்வாக இயக்குநா் வெ.குணசேகரன், பொது மேலாளாா் (தொழில்நுட்பம்) ந.கலைவாணன், முதுநிலை துணை மேலாளா் (மனிதவள மேம்பாடு) க.ராஜராஜன் மற்றும் தொழிலாளா் முன்னேற்ற சங்க நிா்வாகிகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள், அரசு அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.