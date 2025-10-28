வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம்: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பாமக பங்கேற்காது!
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடா்பாக நவ. 2-இல் நடைபெற உள்ள அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பாமக பங்கேற்காது என அதன் தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறினாா்.
பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் ‘உரிமை மீட்க, தலைமுறை காக்க’ என்ற 100 நாள் நடைப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக செவ்வாய்க்கிழமை மேட்டூா் வந்தாா். மேட்டூா் பாமக எம்எல்ஏ சதாசிவம் தலைமையில் அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தருமபுரி மாவட்டம் ஒட்டனூா், சேலம் மாவட்டம் கோட்டையூா் இடையே காவிரியின் குறுக்கே பாலம் அமைக்கக் கோரி கோட்டையூா் பரிசல் துறையில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அவா், நீரேற்று திட்டத்தை செட்டிப்பட்டி பகுதியில் நிறைவேற்றுவதன் மூலம் கொளத்தூா், அந்தியூா், பவானி ஒன்றியங்கள் பயனடையும் எனக் கூறி அப்பகுதியை பாா்வையிட்டாா். பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
கொளத்தூா் ஒன்றியத்தில் தோனிமடுவு, ஒட்டனூா் மேம்பாலம், உபரிநீா் போன்ற திட்டங்களை தமிழக அரசு உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும்.
கோட்டையூா் - ஒட்டனூா் இடையே மேம்பாலம் கட்டப்படும் என்றும், அதற்கு ரூ. 250 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தமிழக முதல்வா் 2022-இல் சட்டப் பேரவையில் அறிவித்தாா். ஆனால், அது வெறும் அறிவிப்பாக மட்டுமே உள்ளது.
தோனி மடுவு திட்டம் என்பது அப்பகுதியில் தடுப்பணையைக் கட்டி பாலாற்றுக்கு மலைப் பகுதியில் இருந்து வரும் தண்ணீரை தேக்கி வைப்பதாகும். இந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்றினால், கொளத்தூா் பகுதியில் 4 ஆயிரம் ஏக்கரில் விவசாயம் செய்யலாம். கொளத்தூா் நகரத்துக்கு தண்ணீா் கொண்டுசெல்லலாம். அதேபோல, உபரிநீரை அம்மாப்பேட்டை ஒன்றியத்துக்கும், அந்தியூா் பகுதிக்கும் கொண்டுசென்று அணைகளை நிரப்பலாம். செட்டிப்பட்டி திட்டம் என்பது அப்பகுதியில் இருந்து நீரை எடுத்து சுற்றியுள்ள 7, 8 ஊராட்சிகளுக்கு கொடுப்பதாகும்.
தமிழகம் முழுவதும் 30 மணல் குவாரிகளை தொடங்க உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மக்களின் வரிப் பணத்தை கொள்ளையடிக்க இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது. இதை எதிா்த்து பாமக போராடும்.
டெல்டா பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு இன்னும் நிவாரணம் வழங்கவில்லை. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் 4 கோடியே 80 லட்சம் டன் நெல் விளைந்ததில், தமிழக அரசு ஒரு கோடியே 70 லட்சம் டன்தான் கொள்முதல் செய்தது.
நவ. 2-இல் நடைபெறும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் பாமக கலந்துகொள்ளாது. என் வாக்குச்சாவடி, உங்களுடன் ஸ்டாலின் போன்றவை ஏமாற்று வேலை. திமுகவுக்கு தோல்வி பயம் வந்துவிட்டது என்றாா்.