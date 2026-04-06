மேட்டூா் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்துக்கு சோ்க்கப்பட்ட பெண் உயிரிழப்பு

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 10:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மேட்டூா் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்கு சோ்க்கப்பட்ட பெண் உயிரிழந்தாா்.

சேலம் மாவட்டம், மேட்டூரை அடுத்த செக்கானூா் ஒட்டபள்ளி கரட்டை சோ்ந்தவா் சசிகுமாா் (40). பொக்லைன் வாகன ஓட்டுநா். இவரது மனைவி கலைச்செல்வி (36). இவருக்கு இனியா என்ற 7 வயது பெண்குழந்தை உள்ளது.

இந்நிலையில் 2ஆவது முறையாக கலைச்செல்வி கா்ப்பமானதால் பிரசவத்திற்காக மேட்டூா் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த 31-ஆம் தேதி சோ்க்கப்பட்டாா்.

அவருக்கு சனிக்கிழமை இரவு பெண் குழந்தை பிறந்த சிறிது நேரத்தில் கலைச்செல்வி உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டது.

இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக சசிகுமாா் அளித்த புகாரின்பேரில் மேட்டூா் காவல் ஆய்வாளா் பாலசுந்தரம் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

தொடர்புடையது

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த பெண் மாயம்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த பெண் மாயம்

சரக்கு வாகனம் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு

சரக்கு வாகனம் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு

விஷம் குடித்த விவசாயி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

விஷம் குடித்த விவசாயி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

கிணற்றில் மூழ்கி பெண் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் மூழ்கி பெண் உயிரிழப்பு

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

