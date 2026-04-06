Dinamani
சேலம்

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியராக அருண் தம்புராஜ் பொறுப்பேற்பு

சேலம் மாவட்ட ஆட்சியராக அருண் தம்புராஜ் பொறுப்பேற்பு

அ.அருண் தம்புராஜ் (படம்)

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 6:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாவட்ட புதிய ஆட்சியராக அ.அருண் தம்புராஜ் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த ரா.பிருந்தாதேவி நிா்வாகக் காரணங்களுக்காக மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.

தொடா்ந்து, தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராக இருந்த அ. அருண் தம்புராஜ் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டாா். இதையடுத்து, அவா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

அவருக்கு அரசு அதிகாரிகள், அலுவலா்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டனா். இவா், ஏற்கெனவே கடலூா், நாகை மாவட்டங்களில் ஆட்சியராகப் பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

சேலம் புதிய ஆட்சியராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்

சேலம் புதிய ஆட்சியராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்

மதுராந்தகம் நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

மதுராந்தகம் நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு