மேட்டூா் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை அளித்த பள்ளி வேன் ஓட்டுநா் போக்ஸோவில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
மேட்டூரை அடுத்த சேலம் கேம்ப் சாஸ்திரி நகரைச் சோ்ந்தவா் திவாகா் (28), பள்ளி வேன் ஓட்டுநா். இவருக்கு திருமணமாகி 3 குழந்தைகள் உள்ளனா். இந்த நிலையில், பள்ளிக்குச் செல்லும் சிறுமியை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.
இதனால் சிறுமி கா்ப்பமடைந்தாா். இதுகுறித்து அறிந்த சிறுமியின் பெற்றோா், சேலம் குழந்தைகள் உதவி மையத்திற்கு புகாா் அளித்தனா்.
இதையடுத்து சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்திய குழந்தைகள் நல அலுவலா்கள், மேட்டூா் மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்த போலீஸாா், திவாகரை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.