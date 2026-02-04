இணையவழி விளையாட்டு: இளைஞா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த முகாம்
இணையவழி விளையாட்டுக்கு அடிமையாதல் மற்றும் மாணவா்களுக்கான எதிா்வினைகளும் குறித்த விழிப்புணா்வு முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு இணையவழி விளையாட்டு ஆணையத்தின் முழுநேர உறுப்பினா் எம்.சி.சாரங்கன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு, சேலம் மாநகர காவல் ஆணையா் அனில்குமாா் கிரி மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ரவிக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், இணையவழி விளையாட்டு ஆணையத்தின் பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்தும், இளைஞா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தவும், சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இணையவழி விளையாட்டுகள் மாணவா்களிடையே எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது குறித்தும், கட்டுப்பாடற்ற மற்றும் அளவுக்கு அதிகமான விளையாட்டுகளால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்தும் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
பணம் வைத்து விளையாடும் இணையவழி சூதாட்டத்தை தடைசெய்ய இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக தமிழ்நாட்டில்தான் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. தற்போது, மத்திய அரசின் சட்டத்தின் மூலம் ரம்மி, பாக்கா் போன்ற பணம் வைத்து விளையாடும் விளையாட்டுகள் நாடுமுழுவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு இணையவழி விளையாட்டு ஆணையம் சட்ட விரோதமான சூதாட்ட தளங்களைக் கண்டறிந்து, அவற்றின்மேல் தொடா்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
தடைசெய்யப்பட்ட இணையவழி சூதாட்டங்கள் தொடா்பான விளம்பரங்கள், சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடப்படுவதைக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுப்பது மட்டுமின்றி, டெலிகிராம் போன்ற தளங்களின் மூலம் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டுவரும் சூதாட்ட குழுக்களும் கண்டறியப்பட்டு தடைசெய்யப்பட்டு வருகிறது.
முகவா்கள் அல்லது இடைத்தரகா்கள் மூலம் சூதாட்டத்தில் பங்கேற்க தூண்டும் அல்லது எளிதாக்கும் சமூக ஊடக அடிப்படையிலான சூதாட்ட வலையமைப்புகளுக்கு எதிராகவும் இந்த ஆணையம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மேலும், இந்த விழிப்புணா்வு முகாமில் இணையவழி விளையட்டில் ஏஐ போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டு மாணவா்களை அடிமையாக்குகின்றன என்பது குறித்து பாா்வையாளா்களின் சந்தேகங்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழக மின்னணு பொறியியல் துறை பேராசிரியா் மோ.மணிகண்டன் பதிலளித்தாா்.
இக்கூட்டத்தில், துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவியா், பெற்றோா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.