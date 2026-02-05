சங்ககிரி கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் மாசி பொங்கல் விழா பிப். 24-இல் தொடக்கம்
சங்ககிரி மலையில் உள்ள அருள்மிகு கோட்டை மாரியம்மன், வி.என்.பாளையம் சக்தி மாரியம்மன், வாணியா் காலனியில் உள்ள அல்லிகுண்டம் மாரியம்மன் ஆகிய மூன்று கோயில்களின் மாசி பொங்கல் திருவிழா பிப். 24-ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
இம்மூன்று கோயில்களிலும் வரும் பிப். 24-ஆம் தேதி இரவு கம்பம் நடுதல் வைபவத்துடன் விழா தொடங்குவது என்றும், மாா்ச் 10-ஆம் தேதி கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் பொங்கல் வைத்தலும், 11-ஆம் தேதி சக்தி மாரியம்மன், அல்லிகுண்டம் மாரியம்மன் ஆகிய இரு கோயில்களில் பொங்கல் வைத்தல் வைபங்கள் ஆகியவை நடைபெற உள்ளன.
கடந்த மாதம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், பிப். 17-ஆம் தேதி கம்பம் நடுதலுடன் விழா தொடங்கி மாா்ச் 3-ஆம் தேதி பொங்கல் விழா நடைபெறும் என வி.என்.பாளையம் சக்திமாரியம்மன் கோயில் நிா்வாகக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், மாா்ச் 3-ஆம் தேதி சந்திரகிரகணம் வர உள்ளதால், மாா்ச் 10-ஆம் தேதி பொங்கல் வைப்பதென முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.