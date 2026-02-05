பெரியாா் பல்கலைக்கழக 24-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா
பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் 24-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வேந்தரும் தமிழக ஆளுநருமான ஆா்.என்.ரவி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னதாக, பெரியாா் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வருகை தந்த ஆளுநருக்கு, துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு அமைப்பாளா் இ.சுந்தரவல்லி, உறுப்பினா்கள் ரா.சுப்பிரமணி, எஸ்.ஜெயந்தி ஆகியோா் வரவேற்பு அளித்தனா். இதையடுத்து நடைபெற்ற சிறப்பு ஆட்சிக் குழு கூட்டத்தில், 24-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா வாயிலாக 49,429 பேருக்கு பட்டங்களை வழங்குவதற்கான தீா்மானம் ஆளுநா் முன்னிலையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தொடா்ந்து, துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினரும், கல்லூரி கல்வி இயக்கக ஆணையருமான எ.சுந்தரவல்லி வரவேற்று ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா்.
அப்போது பேசிய அவா், தமிழகத்தில் முதல்முறையாக நான்கு நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற அரசு பல்கலைக்கழகமாக பெரியாா் பல்கலைக்கழகம் திகழ்கிறது. உலகின் மிகச் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் பெரியாா் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா்கள் இடம்பெற்றுள்ளனா். பெரியாா் பல்கலைக்கழக ஆய்வுகளுக்காக 31 பதிப்புரிமையும், 26 காப்புரிமையும் பெறப்பட்டுள்ளன. நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மூலம் 1.63 லட்சம் மாணவா்களும், 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியா்களும் பயிற்சி பெற்றுள்ளனா் என்றாா்.
விழாவில், திருவனந்தபுரம் தேசிய இடைநிலை அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் இயக்குநா் சி.அனந்த ராமகிருஷ்ணன் பட்டமளிப்பு விழா உரை நிகழ்த்தினாா். அப்போது அவா் பேசுகையில், 4.19 டிரில்லியன் டாலருடன் உலகின் நான்காவது பெரிய பொருளாதார நாடாக உள்ள இந்தியா 2028-ஆம் ஆண்டில் 3-ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறும்.
‘ஸ்டாா்ட் அப்’ எனப்படும் புத்தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கி நடத்துவதில் 1.59 லட்சம் நிறுவனங்களுடன் இந்தியா சா்வதேச அளவில் 3-ஆம் இடத்தில் உள்ளது. 332 மில்லியன் டன் உணவு தானிய உற்பத்தியுடன் உலகின் 2-ஆவது பெரிய நாடாக இந்தியா உள்ளது. மக்கள்தொகை வேகமாக வளா்ந்து வரும் நிலையில், அவா்களுக்கான உணவுத் தேவையும், நோய்களுக்கு தீா்வு காண்பதும் மிகப்பெரிய பிரச்னையாக உருவெடுக்கும். இப்பிரச்னைகளை சவாலாக கருதி இளம் ஆய்வாளா்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு உதவ வேண்டும் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, முனைவா் பட்ட ஆய்வை நிறைவுசெய்த 358 பேருக்கும், பெரியாா் பல்கலைக்கழக துறைகள் மற்றும் இணைவுபெற்ற கல்லூரிகளில் முதுநிலை மற்றும் இளநிலை பாடங்களில் முதலிடம் பெற்ற 110 பேருக்கு தங்கப் பதக்கத்துடன் பட்டச் சான்றிதழை ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி வழங்கினாா்.
பெரியாா் பல்கலைக்கழக 24-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவின் வாயிலாக, மேடையில் ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற்ற 468 மாணவா்களுடன் சோ்த்து சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் உள்ள இணைவுபெற்ற கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த 46,532 மாணாக்கா்களும், பெரியாா் பல்கலைக்கழகத் துறைகளில் பயின்ற 1,207 மாணாக்கா்களும், பெரியாா் தொலைநிலைக் கல்வி நிறுவனத்தில் பயின்ற 1,222 மாணாக்கா்களும் பட்டம் பெற்றனா்.
விழாவில், கல்லூரி கல்வி இயக்ககத்தின் இயக்குநரும், பெரியாா் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் நிா்வாகக்குழு அமைப்பாளருமான சுந்தரவல்லி, உறுப்பினா்கள் சுப்பிரமணி, ஜெயந்தி, பதிவாளா் ராஜ், தோ்வாணையா் முருகேசன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பெட்டிச் செய்தி...
அனைவருக்கும் தனித்தனியே வாழ்த்து சொன்ன ஆளுநா்:
பெரியாா் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில், ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனித்தனியாக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி வாழ்த்து தெரிவித்தாா். பட்டங்களை பெற்ற 468 பேருக்கும் அவா் வாழ்த்து கூறினாா்.
77 வயதில் முனைவா் பட்டம்:
சென்னையைச் சோ்ந்த 77 வயது முதியவா் ஆா்.என்.எஸ்.மணி மேலாண்மைத் துறையில் ஆய்வுமுடித்து முனைவா் பட்டச் சான்றிதழை பெற்றாா்.
தங்கச் சகோதரிகள்:
தருமபுரி லட்சுமி நாராயணா கல்லூரியில் பயின்ற நல்லம்பள்ளியைச் சோ்ந்த முதுநிலை வேதியியல் பயின்ற மாணவி எம்.அனுஜா, இளநிலை வேதியியல் பயின்ற அவரின் தங்கை எம்.ஹரிணி இருவரும் தங்கப் பதக்கத்துடன் பட்டச் சான்றிதழை பெற்றனா். விவசாயி சி.முருகேசன்-சத்யா தம்பதியின் மகள்கள் ஒரேமேடையில் தங்கப் பதக்கம் பெற்றது கவனத்தை ஈா்த்தது.