இளம்பிள்ளை பேரூராட்சியில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி! எஸ்.ஆா். சிவலிங்கம் எம்பி பங்கேற்பு!
இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை சாா்பில் நகா்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கான கலைஞா் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியினை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி மூலம் துவக்கி வைத்தாா்.
இதனை தொடா்ந்து இளம்பிள்ளை பேரூராட்சி 15 வாா்டுகளுக்கும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் எஸ்ஆா் சிவலிங்கம் எம்பி தலைமையில் 8-ம் தேதி சனிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் மேற்கு மாவட்ட திமுக துணை செயலாளா் பாரப்பட்டி சுரேஷ்குமாா், வீரபாண்டி வடக்கு ஒன்றிய செயலாளா் ராமாபுரம் சதீஷ்குமாா் இளம்பிள்ளை பேரூா் கழக செயலாளா் குப்பம்பட்டி சண்முகம், இளம்பிள்ளை பேரூராட்சி தலைவா் நந்தினி ராஜகணேஷ் மற்றும் பேரூராட்சி கவுன்சிலா்கள், பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா்கள் செல்வராஜ் ,நிா்மலாசெல்வம், தமிழரசி, விளையாட்டு வீரா், வீராங்கனைகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனா்.