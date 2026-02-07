ஓமலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் ரூ.5.13 கோடியில் வளா்ச்சிப்பணிகள் தொடக்கம்
ஓமலூா் ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் கருப்பூா் பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் ரூ.5.13 கோடி மதிப்பீட்டில்பல்வேறு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
சேலம் மாவட்டம், கருப்பூா் பேரூராட்சியில் ரூ.54 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தாா் சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கி வைக்கப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீா் கிடைத்திடும் வகையில் ரூ.18.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய மேல்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது. கருப்பூா் பேரூராட்சியில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அடங்கிய தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டது.
இதனைத்தொடா்ந்து ஊரக வளா்ச்சித்துறையின் சாா்பில் ஓமலூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், தேக்கம்பட்டி டேன்மேக் சுரங்கம் முதல் செத்தக்கல் திட்டு தடுப்பணை வரை ரூ.2.81 கோடி மதிப்பீட்டில் பைப்லைன் அமைக்கும் பணியினையும், எட்டிக்குட்டப்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ.69.35 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மாட்டுக்காரனூா் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் முதல் வெள்ளாளப்பட்டி எல்லை வரை தாா்சாலை அமைக்கும் பணியினையும், புளியம்பட்டி ஊராட்சியில் புளியம்பட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலை முதல் அய்யங்கரடு அருந்ததியா் காலனி வரை ரூ.34.68 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தாா்சாலை அமைக்கும் பணிக்கும் என மொத்தம் ரூ.3.85 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைக்கப்பட்டு பணிகள் துவங்கி வைக்கப்பட்டன.
மேலும், பொட்டியபுரம் ஊராட்சியில் ரூ.16.60 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய அங்கன்வாடி மையம், புளியம்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ.29.70 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம், முத்துநாயக்கன்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் ரூ.9.58 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள இருப்பறையுடன் கூடிய சத்துணவு சமையற்கூடம் உள்ளிட்ட ரூ.55.88 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலான முடிவுற்ற திட்டப்பணிகள் திறந்து வைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
ஓமலூா் ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் கருப்பூா் பேரூராட்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளின் வாயிலாக ரூ.5.13 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, முடிவுற்ற திட்டப் பணிகள் அமைச்சா் ராஜேந்திரன் திறந்து வைத்தாா். முத்துநாயக்கன்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியைச் சோ்ந்த 158 மாணவ, மாணவிகளுக்கு அரசின் சாா்பில் மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சிகளில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ரவிக்குமாா் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.